Danilo Petrucci: «Sah mich auf dem Friedhof liegen»

2024 war Danilo Petrucci auf dem Cremona Circuit der Held, nach drei Siegen wurden es bei der Superbike-WM in diesem Jahr nur die Ränge 7, 6 und 4. SPEEDWEEK.com erklärte er, was ihn einbremste.

Als Erster und bis heute einziger Privatfahrer hat Danilo Petrucci im Vorjahr in Cremona für sein Team Barni Spark Ducati alle drei Rennen an einem Wochenende gewonnen. «Damals ging mir alles ganz leicht von der Hand», bemerkte der 34-Jährige, der sich am Samstag lediglich für Startplatz 13 qualifizierte.

Von dort gelang ihm im ersten Hauptrennen Rang 7 und im Sprint Platz 6, im zweiten Hauptrennen wurde er Vierter. «Selbst wenn ich in allen Läufen aus der zweiten Startreihe gekommen wäre, hätte ich nicht die Pace gehabt, aufs Podium zu fahren», gab Petrucci zu. «Der neue Hinterreifen in diesem Jahr bietet so viel Grip, er ist so gut. Aber mit meinem Fahrstil tue ich mir schwer. Wenn ich die Bremse in der Kurve loslasse, schiebt mein Bike sofort über das Vorderrad. Am Freitagmorgen bin ich zum ersten Mal in meiner Superbike-Karriere in einem freien Training gestürzt. Ich muss erst noch verstehen, wie dieser Reifen funktioniert.»

Der Haudegen weiter: «Letztes Jahr hatte ich mit den Reifen in Cremona einen Vorteil. Ich konnte das Bike in der Kurve nach der Rollphase einfach aufrichten, der Hinterreifen fing zu rutschen an und ich konnte mein Gewicht einsetzen, um zu beschleunigen. Das war ganz einfach für mich. Aber schau dir mal die Rennpace dieses Jahr an, wir waren um so viel schneller. Wer weiß, vielleicht bekomme ich im Lauf des Jahres diesen Hinterreifen wieder und bin damit wettbewerbsfähig.»

«Petrux» sah im zweiten Hauptrennen als Vierter hinter Nicolo Bulega, Toprak Razgatlioglu und Alvaro Bautista die Zielflagge – mit 17,888 sec Rückstand.



Mit Honda-Werksfahrer Xavi Vierge lieferte er sich einen sehenswerten Kampf, bei seinem Überholmanöver ging er großes Risiko ein. «Ich sah mich schon auf dem naheliegenden Friedhof, aus dieser Kurve sehen wir das Kreuz», beschrieb der WM-Fünfte sein Bremsmanöver. «Scherz beiseite: In den ersten zwei Sektoren war ich nicht gut, aber in den letzten zwei hervorragend. Dort habe ich viele überholt. Ich bremste so stark, dass mir das Hinterrad ausbrach, also musste ich die Bremse wieder loslassen. Anschließend musste ich noch stärker bremsen. Das war sicher schön zum Anschauen, aber das selbst zu erleben war nicht so schön – ich musste ganz schön kämpfen mit dem Bike. Letztlich war es eine gute Show und ein gutes Manöver.»

«Ich möchte um Platz 3 in der Meisterschaft kämpfen», unterstrich Danilo im Gespräch mit SPEEDWEEK.com abschließend. «Auf Locatelli habe ich einige Punkte aufgeholt, gegenüber Bautista aber viele verloren. Ich bewerte mein Wochenende also halb/halb. Es war nicht wirklich gut, letztes Jahr zeigte ich eine außergewöhnliche Leistung. Ich muss noch herausfinden, was sie im Ducati-Werksteam gemacht haben. Sie fuhren wie in einem anderen Rennen und waren pro Runde um 0,8 oder sogar 1 sec schneller. So große Vorsprünge habe ich auf einer so kurzen Strecke noch nie gesehen. Wir können uns deren Daten anschauen, dann müssen wir das aber erst mal nachmachen.»