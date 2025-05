SBK-WM in Cremona: Was am Sonntag live gezeigt wird

Mit vier Rennen ist der Sonntag beim Meeting auf dem Cremona Circuit der ereignisreichste Tag. Den Anfang macht um 11 Uhr das spannende Superpole-Race der Superbike-WM. Wo Live-Übertragungen zu sehen sind.

Die Übertragungsrechte für die Superbike-WM im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), sind eindeutig geregelt. Für alle drei Länder verfügt ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

Doch seit der lineare Sendebetrieb in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz nur die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Livestream berücksichtigt. Vom Meeting in Cremona werden am Sonntag ab 10:55 Uhr alle Sessions im durchgängigen Stream gezeigt.

Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Am Sonntag gibt es einen Mix aus Live und Wiederholung. Das Superpole-Race wird ab 10:55 Uhr gezeigt, das zweite Rennen aber erst um 18:10 Uhr als Relive – also als Wiederholung in voller Länge.

Eine Option in der DACH-Region ist der zu Discovery gehörende Sportsender Eurosport, der Rechte für gesamt Europa erworben hat. Aus Cremona werden im linearen Sendebetrieb mitunter kostenpflichtigen Sender ESP2 nur Wiederholungen der Rennen der Supersport- und Superbike-Kategorie geplant – am Sonntag ab 17:30 Uhr.

Auch Discovery bietet über den Eurosport-Player eine digitale Plattform, um die Superbike-WM auf verschiedenen Endgeräten live zu empfangen. Ein Vorteil des zu Discovery gehörenden Senders wäre, dass nicht nur die seriennahe Weltmeisterschaft, sondern alle zum Portfolio zählenden Sportarten enthalten sind.

Die dritte Möglichkeit bietet der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2025 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2026. Der Video-Pass ermöglicht nicht nur den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden; inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.