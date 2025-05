Alvaro Bautista: Finale Verhandlungen mit Ducati

Mit 63 Siegen und 113 Podestplätzen ist Alvaro Bautista der erfolgreichste Ducati-Fahrer der Superbike-WM. Am 21. November 2024 feierte er seinen 40. Geburtstag, das Ende seiner fabelhaften Karriere ist nicht in Sicht.

Es gab Jahre, in denen war Alvaro Bautista in der Superbike-WM nur schwer zu besiegen. 2019, in seiner ersten Saison, hatte er überragenden Speed und gewann die ersten elf Rennen, 16 insgesamt. Er leistete sich aber eine Reihe Stürze, sodass am Ende Jonathan Rea seinen sechsten WM-Titel für Kawasaki einfuhr.

2022 und 2023 wurde der Spanier mit deutlichem Punktevorsprung Champion, jeweils vor Toprak Razgatlioglu, damals noch bei Yamaha unter Vertrag. Zur Saison 2024 kam die Einführung des Mindestgewichts für die Kombination aus Fahrer und Motorrad, seither hat Bautista nur noch viermal gewonnen. Er wurde dennoch WM-Dritter und nimmt auch in der diesjährigen Weltmeisterschaft diese Position ein.

Am 21. November 2025 wird Bautista 41 Jahre alt: Macht er sich Sorgen, aufs Abstellgleis befördert zu werden?



«Nein, nein, nein, nein, nein, es gibt kein Problem, meine Beziehung zum Team und zu Ducati ist fantastisch», betont der Routinier. «Solange ich das Fahren mit dem Motorrad genieße und bis an meine Grenzen pushen kann, kann ich auch Rennen fahren und gute Ergebnisse holen. Wenn ich eine Wertung von 1 bis 10 abgebe, dann war 2023 eine Zehn, letztes Jahr eine Vier und dieses Jahr liege ich bei Sieben bis Acht. Ich genieße das Fahren deutlich mehr als im Vorjahr, aber nicht so sehr wie in der Vergangenheit. Ich bin nicht auf meinem höchsten Level, aber es ist nicht so schlecht.»

Nach zwölf Rennen der Saison 2025 liegt er trotz dreier Stürze auf dem dritten Gesamtrang, zu WM-Leader und Aruba-Teamkollege Nicolo Bulega fehlen ihm aber bereits 73 Punkte. Bautista ist nach Bulega der stärkste Ducati-Fahrer, sein Interesse ist groß, eine weitere Saison mit dem Hersteller aus Bologna zu bestreiten.

«Ich werde besser auf dem Motorrad und gewinne mein Vertrauen zurück», unterstrich Alvaro beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich fühle, dass ich Schritt für Schritt mehr pushen kann. Auf jeder Strecke dieses Jahr konnte ich meine persönliche Bestzeit steigern, das zeigt, dass mein Niveau nahe an meinem Maximum ist. Aber Rundenzeiten sind das eine, Gefühl und Vertrauen das andere. Ich fahre meine schnellsten Rundenzeiten jemals, mein Vertrauen und mein Gefühl sind aber noch nicht bei 100 Prozent – aber es wird. Ich bin glücklich mit dem Fortschreiten der Entwicklung.»

Der 40-Jährige weiter: «Das Motorrad arbeitet nicht schlecht. Ich habe seit dem Saisonstart eine neue Grundabstimmung, die in Australien, Portimao, Assen und Cremona gut funktioniert hat. Wenn ich weiß, dass das Motorrad auf allen Strecken immer gleich reagiert, dann kann ich meine Manöver entsprechend gestalten. Nicolo ist mir einen Schritt voraus, ich bin aber nicht extrem weit weg von ihm. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass ich vielleicht nicht gleich zu ihm aufschließen, aber die Lücke reduzieren kann.»

Ob Ducati mit dem dreifachen Weltmeister weitermacht, wird auch von den finanziellen Forderungen abhängen. Sein Manager Simone Battistella führte in Cremona weitere Gespräche mit Aruba-Teameigentümer Stefano Cecconi und den Ducati-Verantwortlichen. Bautista hält fest: «Es wäre schön, wenn ich nächstes Jahr mit der neuen Panigale fahren könnte, mit dem neuen Modell.»