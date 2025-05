Fix: Bimota verkündet Duo für die Superbike-WM 2026

Bimota setzt auf Kontinuität und verzichtet auf Experimente: Bevor die Spitzenfahrer ihre Zukunftspläne verkünden, kommunizierte das von Kawasaki betriebene Bimota-Team die Verlängerung von Axel Bassani und Alex Lowes.

Bevor die Schlüsselfiguren der Superbike-WM die Pläne für die Saison 2026 verkünden, bestätigte das Bimota-Werksteam, dass Alex Lowes und Axel Bassani auch im kommenden Jahr auf den beiden Werksmaschinen sitzen werden. Bimota setzt somit auf Kontinuität und verzichtet auf Experimente.

«Alex und Axel haben in dieser Saison hervorragende Arbeit geleistet, und die Fortschritte, die sie mit der KB998 Rimini gemacht haben, sind unbestreitbar», rechtfertigte Teammanager Guim Roda die Vertragsverlängerung.

Die Ergebnisse blieben bisher leicht hinter den Erwartungen zurück, doch laut Roda ist das nötige Potenzial vorhanden. «Das Leistungsniveau geht über das hinaus, was die aktuellen Ergebnisse vermuten lassen, aber das muss man im Kontext der Entwicklungsphase dieses Projekts sehen», bemerkte der Spanier.

«Wir befinden uns mitten in einem Entwicklungsprozess, in dem die Rennaktivitäten eine wichtige Rolle spielen. Wir planen, diese Arbeit 2025 und 2026 fortzusetzen. Wir haben die Fahrer gebeten, sich weiterhin voll und ganz zu konzentrieren und ihr Bestes zu geben, auch wenn dies bedeutet, persönliche Erfolge für das Wohl des Projekts zurückzustellen», machte der Bimota-Teammanager klar.

«Kawasaki und Bimota sind fest entschlossen, im Rahmen der Vorschriften alles zu tun, was in ihrer Macht steht. Die frühzeitige Bestätigung von Alex und Axel zu Beginn dieses Jahres ermöglicht es uns, ohne Ablenkung und mit einer klaren Richtung voranzukommen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns – aber wir sind bereit dafür», so Roda.

Mit dem Wechsel von Kawasaki zu Bimota machte Bassani einen spürbaren Schritt. «Ich bin wirklich sehr glücklich, dieses Projekt bis 2026 fortzusetzen, da ich mir sicher bin, dass sowohl das Team als auch ich noch viel wachsen und gemeinsam einige wichtige Ziele erreichen können», erklärte der Italiener im Rahmen der Vertragsverlängerung.

Teamkollege Alex Lowes konnte bisher noch nicht an die Erfolge anknüpfen, die er im Vorjahr mit der Kawasaki feierte. Dank der großen Erfahrung ist Lowes für das Projekt von großem Wert. Im Feld der Superbike-WM ist Lowes einer der routiniertesten Piloten. Mit seinen Siegen im Vorjahr hat der Brite bewiesen, dass er nach wie vor schnell ist.

«Ich freue mich sehr, dieses Projekt, das wir gemeinsam mit Bimota und Kawasaki gestartet haben, fortzusetzen», kommentierte Lowes. «Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber unser Ziel ist es, die KB998 Rimini in der Superbike-WM konstant an die Spitze zu bringen. Wir befinden uns noch in einer frühen Entwicklungsphase, aber alle arbeiten hart – sowohl auf als auch abseits der Strecke – und ich bin stolz darauf, Teil dieser Geschichte zu sein.»