Most, Superpole: Toprak überragend, Bulega tapfer

Die Superpole der Superbike-WM 2025 in Most fand bei kühlen, aber sonnigen Bedingungen statt. Startplatz 1 sicherte sich BMW-Star Toprak Razgatlioglu vor den Ducati-Piloten Nicolò Bulega und Danilo Petrucci.

Im morgendlichen dritten Training fuhr Toprak Razgatlioglu (BMW) in 1:30,915 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. Innerhalb 0,2 sec zum zweifachen Superbike-Weltmeister blieb nur der erstaunliche Nicolò Bulega (Ducati), der sich bei einem schlimmen Highsider im ersten Training Prellungen am ganzen Körper zugezogen hatte.

Zu Beginn der Superpole zeigte das Thermometer bei einem Sonnen-Wolken-Mix kühle 15 Grad Celsius. Es handelt sich um ein traditionelles Qualifikations-Training, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. In Most steht den Fahrern kein Qualifyer-Reifen zur Verfügung und auch nicht der weiche Rennreifen SCX.

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren die meisten Piloten sofort auf die Piste. Als letzter Pilot setzte sich Bulega auf sein Motorrad. Gleich zu Beginn der ersten fliegenden Runde stürzte Tarran Mackenzie (Honda) und sorgte damit für gelbe Flaggen.

Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte erwartungsgemäß Razgatlioglu in 1:30,989 min und auf seiner zweiten Runde legte der Türke eine beeindruckende 1:30,450 min nach. Auf Platz 2 reihte sich zunächst Danilo Petrucci (Ducati) ein. Axel Bassani (Bimota) stürzte nach sechs Minuten.

Während sich Razgatlioglu auf eine 1:30,397 min steigerte, preschte Bulega um 0,2 sec langsamer auf Platz 2 nach vorn. Hinter Petrucci (3.) folgten mit Andrea Locatelli (Yamaha), Alex Lowes (Bimota) und Iker Lecuona (Honda) drei weitere Marken in den Top-6.

Nach sieben Minuten steuerten die Piloten zum Reifenwechsel die Boxengasse an. Den Anfang machte Petrucci, der mit dem weichen Rennreifen aber keine Verbesserung erreichte. Bulega verpasste in 1:30,430 min eine neue Bestzeit nur um 0,033 sec und blieb Zweiter.

In den letzten Sekunden der Superpole legte es aber Razgatlioglu noch einmal auf eine schnelle Zeit an – und was für eine: In 1:29,799 min distanzierte der BMW-Star Bulega um 0,509 sec! Doch weil nach einem neuerlichen Sturz von Mackenzie gelbe Flaggen geschwenkt wurden, wurde dem Weltmeister diese Rekordzeit gestrichen.

Es blieb dennoch bei der Pole für den 28-Jährigen. Die erste Startreihe komplettieren Bulega und Petrucci.

Reihe 2 ist mit Alex Lowes (Bimota), Iker Lecuona (Honda) und Remy Gardner (Yamaha) bunt gemischt. Der Australier wurde jedoch wegen eines Vergehens im FP1 zu einer Durchfahrtsstrafe im ersten Lauf verdonnert.

Ein erfreuliches Qualifying absolvierte Garrett Gerloff als Achter mit der einzigen Kawasaki. Enttäuschend dagegen Álvaro Bautista (Ducati), der sich lediglich auf Platz 10 qualifizierte.

Dominique Aegerter (Yamaha) kam nicht über Startplatz 19 hinaus.