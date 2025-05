Andrea Iannone erwischte es am schlimmsten – OP! 17.05.2025 - 06:46 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Andrea Iannone muss auf die Rennen in Most verzichten

Die meisten Highsider bei der Superbike-WM in Most am Trainings-Freitag gingen glimpflich aus. Nicht so bei Andrea Iannone: Weil einer seiner Brüche im rechten Fuß verschoben ist, muss dieser operativ fixiert werden.