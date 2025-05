Bulega (2.): «Es war leider kein richtiger Kampf»

Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega musste sich beim ersten Rennen der Superbike-WM in Most klar geschlagen geben: Toprak Razgatlioglu brillierte im Autodrom, doch wie wäre es ohne den Sturz am Freitag ausgegangen?

«Es war leider kein richtiger Kampf», bedauerte Nicolo Bulega nach dem ersten Rennen der Superbike-WM in Most. Nach 22 Runden lag der WM-Führende mehr als sechs Sekunden zurück und überließ WM-Rivale Toprak Razgatlioglu die Bühne. «Es gab in diesem Jahr einige Rennen, in denen wir intensiver kämpfen konnten. Heute hatte er etwas mehr als ich.»

20 Punkte für Platz 2 sind keine schlechte Ausbeute, wenn man sich vor Augen führt, dass Bulega am Freitag im hohen Bogen von seiner Ducati abflog.

«Nach dem Sturz gestern war ich mir nicht sicher, ob ich heute gut fahren kann. Ich kann mit dem zweiten Platz heute zufrieden sein», bilanzierte Bulega am Samstagnachmittag. Der Start ins erste Rennen lief nach Plan. Bulega kam als Führender aus der Schikane und hatte bis zur fünften Runde die Spitzenposition inne.

«Zu Beginn habe ich Druck gemacht, weil ich eine Lücke auf den Drittplatzierten herausfahren wollte. Mir war klar, dass Toprak mithalten kann. Als er mich überholte, versuchte ich, den Anschluss zu halten. Das war heute aber schwierig», gestand Bulega den Medienvertretern in Most.

«Gut, Toprak ist auf dieser Strecke immer sehr stark. Es ist eine seiner besten Strecken. Deshalb fiel es mir schwer, ihm zu folgen. Körperlich war ich nicht bei 100 Prozent. Das hat es zusätzlich erschwert», kommentierte der Italiener. «Ich habe das Maximum nach Hause gebracht.»

Hat der Sturz am Freitagvormittag einen möglichen Sieg verhindert? «Es hat sich nicht auf das Resultat ausgewirkt», ist Bulega überzeugt. «Toprak war schneller als ich. Ohne den Sturz wäre ich vielleicht zwei Sekunden schneller gewesen. Doch das hätte nicht ausgereicht, um ihm zu folgen.»

Vor dem Superbike-Wochenende in Most musste Ducati erneut die Spritflussmenge anpassen. Bulega bestätigte, dass sich die Reduzierung der Spritmenge auf die Fahrbarkeit der Ducati auswirkt und das Motorrad etwas ruppiger reagiert, vor allem bei Schaltvorgängen.

Kann Bulega am Sonntag ein Wörtchen um die Siege mitreden? «Ich muss abwarten, wie sich mein Körper anfühlt, wenn ich morgen aufstehe. Ich hoffe, dass es am zweiten Tag ein bisschen besser ist. Zudem muss ich Lösungen für einige Kurven finden, in denen wir zu stark mit dem Motorrad zu kämpfen haben. In diesen Kurven fällt es mir nicht leicht, meinen runden Fahrstil anzuwenden», erklärte der Ducati-Pilot, dessen WM-Polster von 34 auf 29 Zähler schrumpfte.