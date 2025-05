Sieger Toprak kritisiert: Keine Konsequenz für Ducati

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu konnte seine Siegesserie in Most fortsetzen und das erste Rennen am Samstag in überragender Manier gewinnen. Trotzdem sagt der BMW-Star: «Dieses Jahr ist alles anders.»

Obwohl Toprak Razgatlioglu in Most zum 20. Mal in seiner Karriere die Pole-Position eroberte, ärgerte er sich: Weil Tarran Mackenzie (Petronas Honda) kurz vor dem Ende des Qualifyings stürzte und deshalb gelbe Flaggen geschwenkt wurden, zählte die schnellste Runde des Türken nicht. Mit 1:29,799 min blieb er als erster Superbike-Pilot im Autodrom Most unter 1:30 min, doch der Rekord wurde nicht anerkannt.

Im Sprint zur ersten Kurve wurde Toprak im ersten Lauf von Nicolo Bulega überrumpelt, der WM-Leader stand neben ihm auf Startplatz 2. Die ersten vier Runden führte der Italiener das Feld an, dann nahm Razgatlioglu das Zepter in die Hand, distanzierte Bulega Runde um Runde immer mehr und kreuzte mit 6,015 sec Vorsprung den Zielstrich. Seinem Dreifachsieg im Vorjahr konnte der Türke einen weiteren Triumph folgen lassen, seit vier Rennen ist er auf einer seiner Lieblingsstrecken ungeschlagen.

«Die ersten Runden habe ich nicht gepusht, sondern bin nur Bulega hinterhergefahren», erzählte Toprak in kleiner Medienrunde. «Der Wind war stark und unberechenbar, es dauerte etwas, bis ich mich angepasst hatte und meinen Rhythmus fand. Der erste Platz ist sehr wichtig für mich, ich habe nichts mehr in der Hinterhand. Mit meinem Motorrad bin ich am Limit und gebe in jeder Kurve alles. Erst als ich den großen Vorsprung auf Nico bemerkte, ging ich etwas vom Gas. Wäre ich voll weitergefahren, hätte ich auch leicht stürzen können, wenn der Reifen nachlässt.»

Der Weltmeister kam mit 34 Punkten Rückstand auf Bulega nach Tschechien, die Nummer 1 von Ducati ist nach dem heftigen Highsider im FP1 am Freitagvormittag körperlich angeschlagen. Für Razgatlioglu eine Chance, Punkte gutzumachen.

«Hoffentlich gewinne ich hier dreimal, das ist mein großes Ziel», meinte der 28-Jährige. «Richtig spannend wird es aber in Misano, dort sind alle Ducati sehr stark – und da müssen wir ebenfalls gewinnen, so wie letzte Saison. Aber dieses Jahr ist alles anders und es wird nicht leicht – ich weiß das.»

Vor den Rennen in Most wurde die stündliche Benzindurchflussmenge für BMW und Ducati zum zweiten Mal in dieser Saison um ein halbes Kilogramm reduziert. An den Kräfteverhältnissen hat das nichts geändert, das erste Rennen in Nordböhmen war durch das auseinandergezogene Feld eher langweiliger Natur.

«Mir war es nicht langweilig», grinste Toprak im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Außerdem funktionieren diese Regeln für die Ducati nicht, sie kommen damit leicht zurecht. Die Ducati sind am Kurvenausgang immer noch sehr stark, auf sie hat diese Regel nur im fünften und sechsten Gang Auswirkungen, ihr Topspeed ist nicht mehr so hoch. Am Drehmoment und der Beschleunigung hat sich aber nichts geändert.»