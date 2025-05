Alvaro Bautista: Von Platz 16 auf 5 – mit Defekten!

Ducati-Pilot Alvaro Bautista kämpfte sich im ersten Rennen der Superbike-WM in Most durchs Feld, nachdem er nach dem Start beinahe zu Sturz gebracht wurde. Nach Lauf 1 machte der Spanier eine überraschende Entdeckung.

«Es war nicht schlecht, ohne mich wäre das Rennen ein bisschen langweilig gewesen», scherzte Alvaro Bautista nach seiner beeindruckenden Aufholjagd im Samstags-Rennen der Superbike-WM in Most.

Bei einem Zwischenfall in der Schikane unmittelbar nach dem Start verlor Bautista viele Positionen. Dabei war die Ausgangslage ohnehin nicht gut, denn in der Superpole kam der Ex-Weltmeister nicht über die zehnte Position hinaus.

Es war klar, dass es nach dem Start eng wird. Die Schikane im Autodrom Most hat in der Vergangenheit bereits einige hitzige Situationen kreiert. «Ich hatte Pech und gleichzeitig Glück», stellte Bautista fest.

«Dieser Kurs ist in den ersten Kurven ziemlich kritisch. Ich spürte einen Stoß von hinten. Daraufhin verlor ich die Kontrolle und war kurz davor, zu stürzen. Doch dann rutschte ein führerloses Motorrad in meine Richtung. Es gab einen zweiten Einschlag und dadurch wurde mein Motorrad aufgerichtet. Es war wie in einem Comic. Danach versuchte ich, die Ruhe zu bewahren und mein Vertrauen aufzubauen», beschrieb Bautista die Anfangsphase des Rennens.

«Die ersten fünf oder sechs Runden fielen mir schwer. Es war wie bei den anderen Rennwochenenden», bemerkte der Ducati-Pilot, der mit vollem Tank kein optimales Gefühl für seine Panigale V4R hat.

«Wenn ich versuche, das Motorrad zu verzögern, dann drückt es mich am Kurveneingang nach außen. Das wird nach sechs oder sieben Runden ein bisschen besser. Dann kann ich das Motorrad besser kontrollieren», erklärte Bautista, der sich von der 16. Position durch das Feld kämpfte.

«Auf dieser Strecke ist es nicht einfach, andere Fahrer zu überholen. Das Layout ist sehr flüssig und es gibt viele Richtungswechsel. Überholmanöver lassen sich deshalb nicht so einfach vorbereiten», kommentierte Bautista nach seiner Aufholjagd, die auf der fünften Position endete.

«Jedes Mal, wenn ich freie Strecke vor mir hatte, konnte ich ein hohes Tempo vorlegen. In der zweiten Rennhälfte fuhr ich schneller als die Fahrer auf dem Podium», stellte Bautista fest. «Ich bin mit meiner Performance zufrieden. Das Ergebnis hätte natürlich besser sein können, aber auch schlechter. Ein Sturz in der ersten Kurve wäre ein Desaster gewesen.»

Bautistas Rundenzeiten waren durchaus beeindruckend, vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass die Werks-Ducati bei der Kollision in der Schikane einige Beschädigungen davon trug. Das realisierte Bautista aber erst nach dem Rennen. «Einige Kabel wurden durchtrennt, wie ein Kabel der Lambdasonde. Und auch die Verkleidung hatte Beschädigungen. Zudem hatte ich einen großen Cut im Reifen», beschrieb die Startnummer 19.

Mit einem besseren Qualifying hätte Bautista dem Chaos in der Schikane aus dem Weg gehen können. Doch aus der vierten Reihe ist es in Most schwierig. «Ich machte bei meiner besten Runde einen Fehler im finalen Sektor», ärgerte sich Bautista.

«Ohne diesen Fehler wäre ich 0,2 Sekunden schneller gewesen. Das hätte mir einen Startplatz in der zweiten Reihe verschafft. Die Rundenzeiten waren hier sehr eng», bemerkte Bautista und präzisiert, was in der Superpole passierte: «Locatelli fuhr vor mir und ging vom Gas. Er hat mich nicht behindert, doch er fuhr dicht an der Linie. Ich verlor ein bisschen die Konzentration und machte in der letzten Kurve einen Fehler.»