Danilo Petrucci: Wie 1 km/h den Unterschied ausmachte

Danilo Petrucci in Most

Zum dritten Mal in dieser Saison schaffte es Ducati-Privatier Danilo Petrucci im ersten Rennen der Superbike-WM am Samstag in Most/Tschechien aufs Podium. Der dritte WM-Rang ist wieder in Reichweite.

An der Spitze hatte der erste Superbike-Lauf im Autodrom Most nicht viel Unterhaltung zu bieten: Champion Toprak Razgatlioglu (BMW) kreuzte die Ziellinie nach 22 Runden mit 6,015 sec Vorsprung auf WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati), weitere 4,2 sec später kam Danilo Petrucci aus dem Team Barni Spark Ducati an.

«Ich hätte das Podium vorhersagen können», brachte es «Petrux» beim Treffen mit SPEEDWEEK.com auf den Punkt. «Die einzige Unsicherheit war ich. Toprak hat während der Trainings erstaunliche Geschwindigkeit gezeigt, Nicolo kann in jedem Rennen mit ihm kämpfen. Nach seinem Sturz am Freitag war er aber sicher stark mitgenommen und auf dieser Strecke kannst du dich nur 2 oder 3 sec auf der Geraden ausruhen. Der Rest sind Richtungsänderungen, das ist eine harte und körperlich anstrengende Piste. Ich strauchelte und fragte mich selbst, wie viele Runden noch übrig sind – da sah ich, dass noch 15 vor mir liegen! Es war hart! Jetzt bin ich glücklich, weil wir bewiesen haben, dass wir um den dritten Platz in der Meisterschaft kämpfen können.»

Ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Cremona, wo er 2024 mit drei Siegen das beste Wochenende seiner Superbike-Karriere erlebt hat, wurde er von Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista dreimal geschlagen, der Spanier holte dort 13 Punkte mehr als Petrucci.



Mit seinen 16 Punkten aus dem ersten Rennen in Most konnte Danilo den Rückstand auf den WM-Dritten Bautista auf 13 Zähler reduzieren – der zweifache Champion sah als Fünfter die Zielflagge.

«Es gab keinen bestimmten Punkt, in dem sie besser waren», sagte Petrucci über Razgatlioglu und Bulega. «Sie waren über die gesamte Runde schlicht 1 km/h schneller. Jede Runde ging die Lücke zwei oder drei Zehntelsekunden mehr auf, ich bin mit diesem Podestplatz trotzdem sehr glücklich.»