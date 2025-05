Most, Grid Lauf 2: Drei Fahrer profitieren besonders 18.05.2025 - 11:39 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Alvaro Bautista steht im zweiten Hauptrennen auf Startplatz 5

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Most (Brüx) um 14 Uhr wo losfahren wird.