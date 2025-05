Sam Lowes: Toprak und Bulega wie Acosta und Co.?

Marc-VDS-Pilot Sam Lowes behauptete sich in der Moto2-WM gegen Fahrer wie Francesco Bagnaia, Jorge Martin und Pedro Acosta: Wir haben uns erkundigt, wie der Brite das Niveau der Superbike-WM einschätzt.

Es ist weiterhin unklar, ob Ausnahmekönner Toprak Razgatlioglu in der Zukunft eine Chance in der MotoGP erhält. Der Türke wird seit einigen Jahren mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, doch bisher signalisierte kein MotoGP-Spitzenteam ein ernstes Interesse am mittlerweile 28-Jährigen. Viele Fans und Experten rätseln, wozu Razgatlioglu fähig wäre.

«Es wäre sicher interessant, Toprak in der MotoGP zu sehen, um die Situation besser zu verstehen», bemerkte auch Ex-Grand-Prix-Pilot Sam Lowes. Wir haben uns beim zehnmaligen Moto2-WM-Laufsieger erkundigt, wie er das Niveau von Razgatlioglu und WM-Leader Nicolo Bulega einschätzt.

Sam Lowes fuhr von 2014 bis 2016 und von 2018 bis 2023 in der Moto2-WM. Bei einigen Rennen setzte er sich gegen Ausnahmetalente wie Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Pedro Acosta, Maverick Vinales und Enea Bastianini durch.

Wie hoch ist das Niveau der Spitzenfahrer in der seriennahen Meisterschaft? «Schwer zu sagen, weil die Pakete der einzelnen Fahrer so unterschiedlich sind», grübelte Lowes gegenüber SPEEDWEEK.com.

«Ich denke, Toprak ist etwas Besonderes. Er ist sehr talentiert und verfügt über ein unglaubliches Gefühl für das Motorrad. Bulega hat das beste Paket, fährt aber auch sehr gut. Er kam über die Junioren-WM und zog das Interesse auf sich», erinnerte sich Lowes an den rasanten Aufstieg des Italieners, der nach dem Wechsel in die Moto2 an Schwung verlor.

Wer war der beste Fahrer, gegen den Sam Lowes bisher angetreten ist? «Pedro ist super talentiert, wie er mit dem Motorrad umgeht, wie er es beim Fahren aufrichtet. Das war beeindruckend», hielt Lowes mit Blick auf Acostas Leistungen in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM fest.

«Remy (Gardner) war ebenfalls beeindruckend in dem Jahr, in dem er die Meisterschaft gewann. In meinen Anfangsjahren fuhr ich gegen Vinales, das war auch ziemlich faszinierend. Schwer zu sagen, welcher Fahrer herausragend war. Ich fuhr nicht gegen Marc Marquez. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann würde ich vermutlich ihn auswählen», so Lowes.