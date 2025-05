Scott Redding (Ducati): «Haben Fortschritte gemacht»

Scott Redding in Most

Von Startplatz 17 waren die Top-10 für Scott Redding beim Superbike-Meeting in Most nicht zu erreichen. Der Engländer im deutschen Ducati-Team MGM Bonovo zeigte sich zuversichtlich für kommende Rennwochenenden.

Der Wechsel von BMW zu Ducati hat sich bei Scott Redding bisher lediglich beim Auftakt der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island positiv bemerkbar gemacht. Auf der australischen Piste fuhr der 32-Jährige in allen drei Rennen in die Top-5, doch seitdem läuft kaum etwas zusammen. Nur im verregneten Superpole-Race in Assen erreichte Redding als Sechster noch einmal ein ansprechendes Finish, ansonsten dominieren Ergebnisse um Platz 14 und 15.

So auch am vergangenen Wochenende in Most. Und wenn man ehrlich ist, lief es ab dem ersten Training nicht. In der kombinierten Zeitenliste am Freitag landete der Ducati-Pilot nur auf Position 18, und am Samstag sprang in der Superpole lediglich Startplatz 17 heraus.

«Unser Problem war das Training, wir haben nie so richtig den Speed gefunden, den wir uns eigentlich für Most erhofft haben», weiß Teamchef Michael Galinski. «Dann ist uns dummerweise in der Superpole der Airbag aufgegangen, was nicht gerade förderlich war. Bis die Luft endlich raus war, war gerade noch Zeit für eine Runde. Der Startplatz war ein bisschen der Knackpunkt des Wochenendes, weil mit der ersten Schikane ist es fast unmöglich, wieder nach vorn zu kommen.»

Redding erreichte im zweiten Lauf als Zwölfter sein bestes Ergebnis. Im ersten Rennen und im Superpole-Race wurde er jeweils 14. Zusammen ergaben das lediglich sechs WM-Punkte für die Gesamtwertung, in der der MGM-Pilot Rang 13 belegt.

«Most ist ein Ort, an dem ich normalerweise etwas aus dem Hut zaubern kann, aber dieses Jahr ist die Konkurrenz im Starterfeld so groß, dass es ziemlich schwierig ist, ein gutes Rennen zu fahren», grübelte Redding. «Aber ich denke, wir haben mit dem Motorrad gute Fortschritte gemacht. Es war einfach wieder schwierig, weil man während einer Rennwoche keine verrückten Dinge machen kann. Wir haben größere Dinge ausprobiert, aber wenn es nicht so gut läuft, verpasst man manchmal die Session.»

Der Familienvater weiter: «Ich habe das Gefühl, dass wir langsam das Paket im Feld unterbringen. Im zweiten Rennen habe ich angefangen, das Verhalten des Motorrads besser zu verstehen, anstatt zu versuchen, auf eine Aktion des Bikes zu reagieren. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, aber für mich war es ein kleiner Schritt, und im Moment sind für mich kleine Schritte das, was es braucht. Man kann nicht über Nacht große Fortschritte machen. Es ist nicht wie vor fünf, zehn Jahren im Rennsport; jeder ist am Limit, jeder ist schnell.»