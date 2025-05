Jonathan Rea ehrt Joey Dunlop: «Er war eine Ikone»

Vor 25 Jahren starb Joey Dunlop bei einem tragischen Unfall in Estland. Bei einer Gedenkveranstaltung zu Ehren der TT-Legende war auch Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea (Yamaha) anwesend.

Auch 25 Jahren nach seinem Tod ist Joey Dunlop noch im kollektiven Gedächtnis der Road-Racing-Fans. Der damals 48-Jährige und 26-fache TT-Sieger nahm an einem Straßenrennen in Talinn/Estland teil und verstarb an den Folgen eines schweren Sturzes. In seinem Heimatort Ballymoney wurde am vergangenen Wochenende an den Nordiren gedacht.

Prominente Rennfahrer fuhren Original-Motorräder von Dunlop bei strömendem Regen durch die Gassen der Kleinstadt. Einer von ihnen: Der sechsfache Superbike-Weltmeister Jonathan Rea!



«Joey Dunlop war eine Ikone, nicht nur im Motorradrennsport, sondern generell als Sportler im ganzen Land», sagte der 38-Jährige Rea gegenüber der BBC. «Ich bin im Fahrerlager aufgewachsen und habe weder die Bedeutung von Joey noch sein Erbe wirklich verstanden. Mein Vater fuhr gegen ihn, aber erst mit der Zeit habe ich seine Leistungen verstanden und mehr über ihn als Menschen erfahren – über die Wirkung, die er auf die Fans und die Leute hier hatte. Ich habe verstanden, was für eine Legende er war. Er ist jemand, auf den wir wirklich stolz sein können.»

Trotz des widrigen Wetters waren die Straßen gesäumt von Fans.



«Ich habe erwartet, dass einige Leute würden – aber diese Menschenmenge hat mich umgehauen», staunte der Yamaha-Werkspilot. «Es war ein wirklich großartiger Tag. Nicht nur um Joey zu ehren, sondern alle, die an diesem Tag beteiligt waren, waren wirklich begeistert, dabei zu sein.»