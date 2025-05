Zu gewinnen: Track-Day und Party-Tickets mit Aegerter

Zwischen den Superbike-WM-Meetings in Magny-Cours und Aragon nimmt sich Yamaha-Pilot Dominique Aegerter im September Zeit, um seine Erfahrung an ambitionierte Hobbyrennfahrer weiterzugeben.

Seit 2021 ist Dominique Aegerter in der seriennahen Weltmeisterschaft zu Hause. Mit zwei gewonnenen Supersport-Titeln mit Yamaha 2021 und 2022 verdiente sich der Schweizer den Aufstieg in die Superbike-WM und belegt in diesem Jahr nach fünf Meetings den 15. Rang.

Abseits der Rennwochenenden hält sich der 34-Jährige mit Motocross und Tracky-Days fit. Am 16. September bietet sich ambitionierten Motorradfahrern eine seltene Gelegenheit, das eigene Fahrkönnen von einem Profi wie Aegerter bewerten zu lassen und sich Tipps abzuholen. Der Rohrbacher steht dafür auf der Rennstrecke Anneau du Rhin zur Verfügung. Diese Piste zählt aufgrund ihrer Nähe zu Basel (zirka 50 km) und dem Südwesten Deutschlands zu den Favoriten vieler Hobbyrennfahrer.

Das eintägige Training steht allen offen, egal ob mit einem Sportmotorrad, Tourenbike oder einer Enduro. Ziel ist, den Fahrstil zu verbessern und die richtige Kurvenlinie zu finden – ganz ohne Risiko, Angst vor Radarmessungen oder Gegenverkehr.

Die Strecke ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet und ermöglicht freies Fahren. Das Paket inklusive Mittagessen kostet CHF 340; Begleitpersonen zahlen zusätzlich CHF 20 für Essen und Getränke. Weitere Informationen und Anmeldung gibt es auf der Website Domi77.com.

SPEEDWEEK.com verlost zusammen mit Domi Aegerter ein Ticket für den Track-Day. Dafür muss nur die folgende Frage richtig beantwortet werden und anschließend braucht es noch etwas Glück bei der Auslosung.

Für welche Marke bestreitet Domi Aegerter 2025 die Superbike-WM?



1) Harley-Davidson

2) Yamaha

3) Suzuki

Des Weiteren verlosen wir vier Tickets für die Domi Fighters Party am Samstag, 1. November 2025, im Campus Perspektiven in Schwarzenbach bei Huttwil in der Schweiz. Die legendäre Party mit dem eidgenössischen Motorrad-Aushängeschild steigt bereits zum 15. Mal, sie ist eine perfekte Mischung aus Motorsport-Vibes, mitreißender Musik, coolen Leuten, unterhaltsamem Programm und viel Drumherum.



