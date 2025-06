Jonathan Rea über Yamaha: Der Ton hat sich verschärft

Das Misano-Wochenende sollte für Jonathan Rea die Wende in einer desaströsen Superbike-WM-Saison 2025 einleiten. Das gelang nur teilweise – die Trennung nach diesem Jahr wird immer wahrscheinlicher.

Nach dem vielversprechenden Misano-Test reiste Jonathan Rea mit gestiegenen Erwartungen an die Adriaküste und erhoffte sich einen Aufwärtstrend. Nach seiner schweren Fußverletzung Ende Februar schaffte er seit seinem Comeback Anfang Mai kein einstelliges Ergebnis.

Das erste freie Training verpasste der 38-Jährige wegen eines Elektrikproblems komplett, den Freitag schloss er in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 auf Platz 18 ab – erschreckende 1,715 sec hinter dem Schnellsten Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati).

Im Qualifying verlor Rea 1,669 sec zur Spitze und strandete auf Grid-Position 16.



33 sec Rückstand im ersten Hauptrennen waren der nächste Schock, als Zwölfter verlor Johnny auf die beste Yamaha (Andrea Locatelli, Fünfter) immer noch unfassbare 16 sec.

Nach dem völlig verkorksten Freitag und Samstag war Platz 7 im Sprint am Sonntag ein lang erhoffter Lichtblick. Im zweiten Hauptrennen hielt er Platz 7 bis zur fünften Runde, fiel dann auf Position 9 zurück und crashte in Runde 10.

Vor den Rennen an der Adria hatte Rea erzählt, dass Misano und sein Heimevent in Donington Park Mitte Juli darüber entscheiden werden, ob er bei Yamaha eine Zukunft sieht.

Spricht man mit den Verantwortlichen bei Yamaha und dem Rekordchampion, dann sind es die Zwischentöne und die Wortwahl, die viel aussagen. Es ist eindeutig: Die Sprachfärbung hat sich verändert.

Während des Rennwochenendes war es deutlich wärmer als beim Misano-Test Ende Mai, die Teams konnten deshalb nur bedingt von den damaligen Erkenntnissen profitieren. «Wir reagierten eventuell zu schnell, um das Motorrad zu ändern, der Freitag war ein Desaster», begann der Nordire im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com seine Zusammenfassung. «Ich kam in keinen Rhythmus, beschwerte mich viel und geriet in eine Abwärtsspirale. Für Samstag veränderten wir das Bike noch mehr und schoben etwas Panik. Meine Superpole ist mit diesem Bike immer ärmlich, ich habe wegen der Elektronik viel Vertrauen eingebüßt. Zu Beginn der letzten Saison hatte ich zwei Ausfälle (wegen Crashs auf Phillip Island 2024 – der Autor), der Sturz in Australien in diesem Jahr hätte auch vermieden werden können. Das hat mich einfach umgehauen. Ich habe das Gefühl, als könnte ich dem System nicht trauen, vor allem, wenn ich ans Gas gehe. Es arbeitet bei mir anders als bei den anderen Fahrern, das müssen wir analysieren. Es gibt keinen Zweifel, dass ich mitmischen könnte. Dass ich nicht mit den besten Yamaha-Jungs wie Locatelli und Gardner mithalten kann, liegt vermutlich an der Einstellung der Elektronik.»

«Bei der Elektronik können wir uns verbessern», unterstrich der 119-fache Laufsieger. «In der Struktur von Yamaha ist es so, dass jeder Fahrer mit seiner ‚eigenen Elektronik’ fährt. Seit ich angekommen bin, gab es in diesem Bereich nicht viele Neuerungen, wir müssen uns steigern. Ich war seit meinem ersten Tag recht eindeutig, dass wir uns in diesem Bereich am meisten verbessern müssen. Ich brauche jede Runde, damit ich es – an einem guten Tag – in die Top-5 schaffen kann. Ich bin sooo weit von den Tagen entfernt, wie vor drei, vier oder fünf Jahren, wenn ich den ganzen Freitag verpasste, am Samstagmorgen zurückkam, das Motorrad trotzdem verstand und es konstant funktionierte. Ich würde nicht sagen, dass der Level der Fahrer und ihres Talents heute höher ist, aber das Niveau der Maschinen und unserer Mitbewerber ist gestiegen. Wenn du im Qualifying zwei Zehntelsekunden langsamer fährst, dann kann das zwei oder drei Startreihen ausmachen. Um dorthin zu kommen, wo ich hingehöre, muss ich vier oder fünf Zehntelsekunden finden – und das ist sehr viel. Ich mache mich lang, um diese zu finden. Die Leute um mich herum überlegen sich auch, wie wir uns steigern können. Wir sind ein bisschen verloren. Aber ich habe keine Zweifel, dass ich dabei bin, wenn wir eine gute Richtung einschlagen.»