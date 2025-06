Yamaha-Debüt von Michael Rinaldi: Starker Einstand

Seit Misano ist Michael Rinaldi zurück in der Superbike-WM. An seinem ersten Rennwochenende mit der Yamaha R1 war der Italiener aus dem Stand erfolgreicher als sein Vorgänger im Team Motoxracing.

Nach dem Rennwochenende in Most trennten sich Tito Rabat und das italienische Yamaha-Team Motoxracing einvernehmlich. Wirklich überraschend kam diese Trennung nicht, denn der Routinier fuhr nur in fünf Meetings der Superbike-WM 2025 lediglich drei WM-Punkte ein und belegte in der Gesamtwertung den vorletzten Platz – nur Wildcard-Pilot Tetsuta Nagashima (Honda) lag hinter ihm.

Für den freigewordenen Platz bot sich Michael Rinaldi an, der in der Supersport-Kategorie mit GMT94 und der Yamaha R9 weder glücklich noch erfolgreich war. Am vergangenen Wochenende debütierte der Italiener auf der R1.

Erstaunlich: Obwohl das Motorrad von Motoxracing nicht denselben Stand hat wie die Werksbike von Pata Maxus und Giansanti Racing, büßte Rinaldi am Freitag zwar 1,9 sec auf die Tagesbestzeit ein, aber nur 0,2 sec auf den sechsfachen Weltmeister Jonathan Rea und lediglich eine Sekunde auf den besten Yamaha-Piloten am Freitag, Remy Gardner!

«Zurück in der Superbike-Klasse, hier in Misano, vor heimischem Publikum – das ist immer ein besonderes Gefühl», freute sich der aus Rimini stammende 29-Jährige. «Das war mein erster richtiger Tag auf der Yamaha R1, und für ein Debüt war ich zufrieden, wie es gelaufen ist. Wir liegen weniger als eine Sekunde hinter der schnellsten Yamaha, ohne einen Test oder ein Rennen auf diesem Motorrad absolviert zu haben. Es gibt noch viel zu tun, aber die Basis ist solide.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Michael Van Der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Bautista © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

In der Superpole und den Rennen offenbarte sich jedoch die schwächere Performance der Motoxracing-Yamaha. Von Startplatz 21 holte Rinaldi in den drei Rennen die Positionen 15, 16 und 15 – immerhin zwei WM-Punkte am ersten Rennwochenende.

«Ich wusste nicht, was mich erwarten würde, aber wir hatten einen soliden Start. Man muss auch berücksichtigen, dass wir nicht am Misano-Test teilgenommen hatten. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen, aber wir haben bereits Fortschritte gemacht», hielt Rinaldi fest. «Am Ende wurde es zweifellos ein positives Wochenende, an dem wir in beiden langen Rennen in die Punkteränge fuhren. Leider hatte ich im zweiten Lauf ein Elektronikproblem, das das Fahren erschwerte, aber wir haben dennoch einen Punkt geholt. Wir müssen diesen Weg fortsetzen, um weitere gute Ergebnisse zu erzielen – vielleicht schon beim Rennen in Donington.»