Yamaha: Pavesio stärkt Brücke zum MotoGP-Projekt 02.06.2025 - 07:20 Von Sebastian Fränzschky

© Gold & Goose Yamaha-Sportdirektor Niccolo Canepa © Gold & Goose Lin Jarvis (links) mit Nachfolger Paolo Pavesio

Der neue Mann an der Spitze der Yamaha-Rennabteilung sorgt auch bei den Verantwortlichen des Projekts in der Superbike-WM für große Hoffnung: Sportdirektor Niccolo Canepa lobte Paolo Pavesios Arbeit in höchsten Tönen.