Bassani: Bimota-Führungsmeter und rätselhafter Sturz

Ein Startplatz in Reihe eins und Führungsmeter im Rennen: Bimota-Pilot Axel Bassani demonstrierte bei der Superbike-WM in Misano das Potenzial der KB998, doch ein rätselhafter Sturz verhinderte ein mögliches Podium.

Bimota erlebte beim Heimspiel in Misano einen bittersüßen Samstag. Axel Bassani stellte in der Superpole die dritte Position sicher und rückte durch die Strafe von Ducati-Pilot Nicolo Bulega auf Startplatz zwei vor. Im Rennen lag er kurzzeitig in Führung, kam in der zweiten Runde aber zu Sturz.

«Ich kann es mir nicht erklären, aber mir rutschte in Kurve 6 schlagartig die Front weg. Es war ein sehr merkwürdiger Sturz», wunderte sich Bassani nach dem Ausfall. «Ich war zu diesem Zeitpunkt ruhig. Natürlich pushte ich, aber nicht zu stark. Ich wollte meinen Rhythmus finden.»

«Ich wollte mich hinter Bulega und später auch hinter Toprak einreihen. Mir war klar, dass sie ein anderes Tempo fahren können. Ich wollte mich von ihnen mitziehen lassen», schilderte Bassani seine Strategie.

«Der Sturz war sehr seltsam. Unmittelbar davor spürte ich etwas Merkwürdiges. Ich kam auf eine Bodenwelle und die Front rutschte schlagartig weg. Das müssen wir untersuchen», betonte Bassani, der beim Treffen mit den Journalisten einige Fragezeichen in seinem Kopf hatte. «Ich will wissen, warum ich gestürzt bin. Im Moment weiß ich das nicht. Für einen Fahrer ist das nicht gut.»

Abgesehen vom zeitigen Sturz im Rennen verlief das Misano-Wochenende sehr gut. «Wir müssen positiv denken. Das FP3 lief gut, die Superpole war viel besser als sonst. Wir konnten aus der ersten Reihe starten, was nicht einfach ist, wenn man sich das aktuelle Niveau der Superbike-WM anschaut. Der Tag war positiv, auch unser Renntempo war gut», freute sich Bassani über die Fortschritte bei Bimota.

Teamkollege Alex Lowes stellte für Bimota den vierten Platz sicher und erklärte in seiner Medienrunde, dass die KB998 Rimini deutlich besser bei Hitzerennen funktioniert als die Kawasaki ZX-10RR. Bassani bestätigte diese Aussage: «Die Kawasaki war gut bei niedrigen Temperaturen, doch wenn es heiß wurde, dann verschlechterte sich das Fahrverhalten. Dieses Motorrad verhält sich konstanter, man spürt die Unterschiede nicht. Es funktioniert sehr konstant.»

Da der Firmensitz von Bimota nur wenige Autominuten von der Rennstrecke in Misano entfernt ist, genießt das Event einen besonderen Stellenwert für Bimota. Bassani, der lange Zeit eine Ducati pilotierte, spürt keinen Unterschied, was die Reaktionen der Fans angeht: «Bimota ist wichtig für Italien, es ist eine italienische Marke.»

Aber auch Superstar Toprak Razgatlioglu wird in Italien euphorisch gefeiert. Bassani kann den Hype um den zukünftigen MotoGP-Stammfahrer gut erklären: «Das ist einfach, Toprak ist der beste Fahrer. Er unterhält sich mit allen Fahrern, vom Letzten zum Ersten. Er gibt sich mit allen Leuten im Paddock ab. Er gibt auch mir Tipps. Ich kann nichts Negatives über Toprak sagen. Wenn man weiß, dass man der Beste ist, dann gibt es keine Probleme mit den anderen.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW

2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,045 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 16,684 4. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,824 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,450 6. Alvaro Bautista (E) Ducati + 18,361 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 21,096 8. Yari Montella (I) Ducati + 22,770 9. Iker Lecuona (E) Honda + 27,236 10. Scott Redding (GB) Ducati + 31,445 11. Xavi Vierge (E) Honda + 31,629 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 33,044 13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 38,033 14. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 41,314 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 55,021 16. Tarran Mackenzie (GB) Honda + > 1 min 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Remy Gardner (AUS) Yamaha

- Michael vd Mark (NL) BMW

- Andrea Iannone (I) Ducati

- Axel Bassani (I) Bimota

- Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha

- Dominique Aegerter (CH) Yamaha