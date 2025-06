Bulega (2.) über Toprak: «Ich werde sein Fan sein»

Nicolo Bulega hatte in Rennen 1 in Misano kein gutes Gefühl für die Front seiner Ducati Panigale V4R

Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) wurde in Lauf 1 in Misano Zweiter. Gegen den überragenden Toprak Razgatlioglu hatte er dieses Mal kein Rezept. Bulega gönnt dem BMW-Piloten den Wechsel in die MotoGP.

Zunächst sah es am Samstag sehr gut aus für WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati). In der Superpole sicherte er sich die Pole-Position. Mit einer Fabelzeit von 1:31,618 min pulverisierte er den alten Rundenrekord von Toprak Razgatlioglu (BMW) um knapp sieben Zehntelsekunden. Der Türke holte sich im Qualifying den zweiten Startplatz – mit 0,238 sec auf seinen WM-Rivalen.

Nach der Session erhielten Bulega und auch Andrea Iannone wegen Bummelns auf der Ideallinie eine Strafe und wurden drei Startplätze zurückversetzt. Die beiden Italiener hatten Landsmann Danilo Petrucci auf einer schnellen Runde behindert.

Somit startete Bulega aus der zweiten Reihe, Toprak erbte die Pole-Position. Nach dem Start preschte der Italiener zunächst auf Platz 3 nach vorne, nachdem Toprak in Kurve 8 weit gehen musste, übernahm der Ducati-Werksfahrer die Führung.

Toprak kämpfte sich wieder nach vorne, danach konnten sich er und Bulega vom Rest des Feldes absetzen. In Runde 5 ging der Türke in Führung und gab diese bis zum Schluss nicht mehr ab. Bulega war bis zum Ende des Rennens in Schlagdistanz, er fand jedoch kein Rezept gegen den Weltmeister – er überquerte die Ziellinie mit über einer Sekunde Rückstand.

Weshalb konnte Bulega keine finale Attacke setzen? «Ich hatte mit meinem Bike kein sehr gutes Gefühl, ich war nicht bei 100 Prozent – so wie am Freitag oder am Samstagmorgen», haderte der 25-Jährige. «Möglicherweise müssen wir das Setting bei der Front anpassen. Es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen, ich war heute nur auf 90 Prozent. Um Toprak zu schlagen, musst du aber bei 100 Prozent sein. Ich konnte nicht so bremsen, wie ich wollte, und ich musste komplett andere Linien wie Toprak fahren.»

Dass Toprak und Bulega den Sieg unter sich ausmachen würden, war keine Überraschung, aber im Rennen waren die beiden auf einem anderen Level. Im Ziel hatten sie rund 16 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. «Ja, ich bin happy, dass Toprak und ich momentan alles aus unserem Paket herausholen können. Er ist der einzige BMW-Fahrer, der vorne ist und ich bin der beste Ducati-Fahrer», meinte Bulega zur Dominanz. «Auf einigen Strecken bin ich etwas voraus, auf anderen wieder er. Wir sind derzeit einen Schritt voraus.»

2026 wird Toprak in der MotoGP fahren. Stört es Bulega, dass er, der sich auf dem gleichen Level befindet, diese Chance nicht bekommt? «Nein, denn Toprak hat es sich verdient – er hat zwei Titel gewonnen», lobte er seinen WM-Rivalen. «Er war in jedem Jahr in der Superbike-WM sehr schnell und stark. Ich werde nächstes Jahr sein Fan sein.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,045 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 16,684 4. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,824 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,450 6. Alvaro Bautista (E) Ducati + 18,361 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 21,096 8. Yari Montella (I) Ducati + 22,770 9. Iker Lecuona (E) Honda + 27,236 10. Scott Redding (GB) Ducati + 31,445 11. Xavi Vierge (E) Honda + 31,629 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 33,044 13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 38,033 14. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 41,314 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 55,021 16. Tarran Mackenzie (GB) Honda + > 1 min 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Michael vd Mark (NL) BMW - Andrea Iannone (I) Ducati - Axel Bassani (I) Bimota - Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha - Dominique Aegerter (CH) Yamaha