BMW vor Ducati: «Sieg in Italien besonders wichtig»

BMW-Speerspitze Toprak Razgatlioglu verhinderte bei der Superbike-WM in Misano einen Sieg von Lokalmatador Nicolo Bulega und wunderte sich, warum der Ducati-Pilot am Samstag so verwundbar war.

Mit seiner souveränen Vorstellung am Freitag und der Rekordrunde in der Superpole hatte sich WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) bei der Superbike-WM in Misano die Favoritenrolle für das erste Rennen gesichert. Es lief wie erwartet auf ein Duell mit BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hinaus. Doch in der Schlussphase gelang es Bulega nicht, einen Angriff zu starten. Razgatlioglu triumphierte wie im Vorjahr und fügte Ducati eine Niederlage zu.

Razgatlioglu war überrascht, so wenig Gegenwehr von Bulega zu erhalten. «Ich verstehe es nicht so richtig. Er hatte vermutlich ein Problem, er war nicht wirklich stark», staunte der Türke über die Performance seines WM-Rivalen.

Auf Grund der Strafe gegen Bulega – er fuhr in der Superpole langsam auf der Ideallinie – erbte Razgatlioglu die Pole. Beim Start behauptete er die Führung, verlor diese aber in Kurve 8, als er sich beim Anbremsen verschätzte. Laut Razgatlioglu war der Fehler auf die Motorbremse zurückzuführen, die nicht wie gewohnt funktioniert.

«Beim Test war die Motorbremse perfekt. Doch hier am Rennwochenende spüre ich keine Unterstützung von der Motorbremse. Wir verstehen es nicht. Mein Elektronik-Ingenieur sagte mir, dass wir mehr Motorbremse verwenden. Doch ich spüre das nicht beim Fahren. Es ist merkwürdig. Wenn wir das verbessern, werde ich mich besser fühlen», ist Razgatlioglu überzeugt.

Ducati auf heimischem Boden besiegt zu haben, sorgt für eine große Genugtuung: «Der Sieg hier in Italien ist mir besonders wichtig. Ich liebe diesen Kurs, die Fans und die Atmosphäre. Doch es war für alle zu heiß.»

Für den Sieg am Samstag musste Razgatlioglu viel riskieren. «Ich hatte zur Rennhalbzeit beinahe einen Sturz in Kurve 3, als mir das Vorderrad wegrutschte. Bulega holte mich einfach ein und ich nahm Tempo heraus. Ich baute meinen Rhythmus Schritt für Schritt wieder auf und pushte in der letzten Runde sehr hart. Meine größten Probleme waren das Chattering und die Vibrationen. Ich konzentrierte mich voll und ganz auf den Sieg», erklärte der BMW-Pilot.

«In den letzten Sektoren spürte ich starkes Chattering. Für Sonntag müssen wir das Motorrad verbessern. Vor allem mit der Motorbremse bin ich nicht zufrieden», betonte Razgatlioglu und gab damit seinen Ingenieuren einige Hausaufgaben.

Der Sieg in Misano sollte aber nicht über die wahren Kräfteverhältnisse hinwegtäuschen. Laut Razgatlioglu ist Ducati nach wie vor die Benchmark. «Sie sind weiterhin weit weg, doch ich pushe sehr hart. Im Rennen rutschte mir sehr oft das Vorderrad weg. Ich konnte in Kurve 3 einen Sturz nur knapp verhindern», gestand Razgatlioglu, der erneut der Fahrer war, der für BMW die Kohlen aus dem Feuer holte. Teamkollege Michael van der Mark fuhr außerhalb der Top 10, als er zu Sturz kam.

Und was ist am Sonntag zu erwarten? «Im Superpole-Rennen wird Bulega sehr schnell sein, denn zu Rennbeginn ist er immer sehr stark. Das ist bei mir anders. Wenn wir zu viel Grip haben, dann ist das Turning schlecht. Zudem verzögert das Motorrad dann schlecht. Das müssen wir unbedingt verbessern», zeigte sich Razgatlioglu bedingt optimistisch, den Erfolg zu wiederholen.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW

2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,045 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 16,684 4. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,824 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,450 6. Alvaro Bautista (E) Ducati + 18,361 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 21,096 8. Yari Montella (I) Ducati + 22,770 9. Iker Lecuona (E) Honda + 27,236 10. Scott Redding (GB) Ducati + 31,445 11. Xavi Vierge (E) Honda + 31,629 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 33,044 13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 38,033 14. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 41,314 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 55,021 16. Tarran Mackenzie (GB) Honda + > 1 min 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Remy Gardner (AUS) Yamaha

- Michael vd Mark (NL) BMW

- Andrea Iannone (I) Ducati

- Axel Bassani (I) Bimota

- Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha

- Dominique Aegerter (CH) Yamaha