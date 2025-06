Alvaro Bautista (Ducati): Früher konnte er das

Alvaro Bautista (Ducati) beendete das erste Rennen der Superbike-WM in Misano auf Rang 6. Das Heck bereitete ihm starke Probleme, das Motorrad habe sich bei den heißen Bedingungen wie auf Eis angefühlt.

Von Startplatz 11 hatte Alvaro Bautista (Ducati) im ersten Rennen der Superbike-WM in Misano einen schweren Stand. Er konnte dann Schritt für Schritt Positionen gut machen – vor allem aber wegen der zahlreichen Ausfälle vor ihm. Somit war der Spanier nach sieben Runden auf Rang 8 zu finden.

Zur Mitte des Rennens machte Bautista Druck auf Rookie Yari Montella. Eine Runde später ging der zweifache Superbike-Weltmeister am jungen Italiener vorbei. Kurze Zeit später holte sich Montella Platz 7 zurück. Bautista hatte sichtlich Probleme, wenn er pushte, er musste mehrere Male weit gehen in den Kurven. Gegen Ende des Rennens kämpfte Bautista mit Sam Lowes (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) um Platz 5. Der Ducati-Routinier überquerte die Ziellinie schlussendlich als Sechster.

Weshalb war nicht mehr möglich? «Heute Morgen machten wir zunächst eine Anpassung und ich habe mich besser gefühlt. Am Nachmittag fühlte ich mich mit dem Hinterreifen dann wie auf Eis – ich weiß aber nicht warum», grübelte Bautista. «Ich konnte deshalb nicht pushen. Jedes Mal, wenn ich es versucht habe, rutschte ich, zudem konnte ich nicht gut bremsen und einlenken. Ich versuchte einige Male, andere Fahrer zu überholen, aber ich musste dann weit gehen. Ich hatte mit meinem Heck sehr zu kämpfen, es war seltsam. Ich war während des gesamten Rennens am Limit, ich konnte nicht pushen. Meine Performance war von der ersten bis zur 21. Runde gleich.»

Als Bautista 2022 und 2023 Weltmeister wurde, gewann er Rennen mit über zehn Sekunden Vorsprung. 2025 sahen wir im ersten Rennen in Misano die WM-Rivalen Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolo Bulega (Ducati) mit über 16 Sekunden Vorsprung über die Ziellinie fahren. Der 40-Jährige hat das gleiche Bike wie sein jüngerer Teamkollege zur Verfügung. «Ich habe nicht dasselbe Bike wie die anderen», sprach Bautista das bekannte Gewichtsthema an. «Ich habe viele Probleme, das Bike abzubremsen – vor allem, wenn die Asphalttemperatur hoch und der Grip-Level niedrig sind. In der Vergangenheit war ich dazu in der Lage, bei diesen Bedingungen dieselbe Pace zu fahren wie bei kalten Bedingungen. Früher konnte ich bei hohen Temperaturen einen Unterschied machen. Auch die Reifenkonstruktion von Pirelli ist heute eine andere. Wir müssen herausfinden, weshalb ich bei wenig Grip so zu kämpfen habe. Ich habe Schwierigkeiten beim Bremsen und Einlenken – wir müssen das in den Griff bekommen.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,045 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 16,684 4. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,824 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,450 6. Alvaro Bautista (E) Ducati + 18,361 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 21,096 8. Yari Montella (I) Ducati + 22,770 9. Iker Lecuona (E) Honda + 27,236 10. Scott Redding (GB) Ducati + 31,445 11. Xavi Vierge (E) Honda + 31,629 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 33,044 13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 38,033 14. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 41,314 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 55,021 16. Tarran Mackenzie (GB) Honda + > 1 min 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Michael vd Mark (NL) BMW - Andrea Iannone (I) Ducati - Axel Bassani (I) Bimota - Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha - Dominique Aegerter (CH) Yamaha