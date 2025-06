Danilo Petrucci (3.): «Kampf mit Alex war großartig»

Danilo Petrucci und Alex Lowes lieferten sich in Lauf 1 in Misano ein sehenswertes Duell

Danilo Petrucci (Ducati) erzielte im ersten Superbike-Rennen in Misano Platz 3. Nach der verpatzten Superpole schaffte er doch noch einen versöhnlichen Abschluss. Die Strafe gegen Bulega und Iannone tat ihm leid.

Barni-Ducati-Pilot Danilo Petrucci ging in Lauf 1 in Misano von Startplatz 9 ins Rennen. Gleich zu Beginn konnte er einige Plätze gut machen. In Runde 3 schnappte er sich Yamaha-Pilot Andrea Locatelli und rückte auf Rang 4 vor.

Die überragenden WM-Rivalen Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolo Bulega (Ducati) fuhren vorne auf und davon. Es war rasch klar, dass sich Petrucci mit Alex Lowes (Bimota) um Platz 3 streiten muss. Dieses Duell war allerdings sehr sehenswert, in den letzten Rennrunden gesellte sich zudem Locatelli dazu, um aus einem Zwei- einen Dreikampf um den letzten Podestplatz zu machen.

Petrucci konnte sich schließlich um 0,14 sec durchsetzen. Auf Sieger Toprak fehlten ihm allerdings über 16 Sekunden. «Mein Ziel war es, auf das Podest zu kommen, aber nach dem Durcheinander im Qualifying am Vormittag konnte ich keine gute Startposition erzielen», sprach Petrucci zunächst die Situation in der Superpole an, als er auf einer schnellen Runde von Nicolo Bulega und Andrea Iannone behindert wurde. Die beiden Ducati-Piloten wurden in der Startaufstellung wegen Bummelns auf der Ideallinie um 3 Positionen strafversetzt. «Ich habe mit beiden gesprochen. Sie haben in dieser Situation nicht richtig gepusht aber auch nicht wirklich aufgegeben. Sie haben sich auch einige Male umgedreht. Ich dachte mir dann, dass ich an ihnen einfach vorbeifahren könnte, aber als ich den letzten Sektor erreichte, standen beide in der Mitte der Strecke. Die Strafe gegen sie tat mir leid. Am Ende war es nicht meine allerschnellste Runde, aber ich hätte einige Positionen gut machen können.»

Über seinen dritten Platz im Rennen konnte sich der Italiener dennoch freuen. «Ich bin happy, es war so heiß und ich hatte einen harten Kampf mit Alex – das war großartig. Wir haben beide am Limit gepusht», freute er sich. «Es ist mein erstes Podium in der Superbike-WM in Misano. Darüber bin ich sehr glücklich, denn es ist nicht meine Lieblingsstrecke. Es sind sehr viele Menschen hier, am Samstag möchte ich erneut auf dem Podium stehen. Ich möchte mich bei meinem Trainier, meiner Familie zu Hause und der Crew bedanken.»

In der WM-Tabelle liegt Danilo Petrucci nach seinem Podestplatz in Misano mit 162 Punkten auf Rang 3. Auf den hinter ihm liegenden Alvaro Bautista hat er elf Punkte Vorsprung.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,045 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 16,684 4. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,824 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,450 6. Alvaro Bautista (E) Ducati + 18,361 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 21,096 8. Yari Montella (I) Ducati + 22,770 9. Iker Lecuona (E) Honda + 27,236 10. Scott Redding (GB) Ducati + 31,445 11. Xavi Vierge (E) Honda + 31,629 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 33,044 13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 38,033 14. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 41,314 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 55,021 16. Tarran Mackenzie (GB) Honda + > 1 min 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Michael vd Mark (NL) BMW - Andrea Iannone (I) Ducati - Axel Bassani (I) Bimota - Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha - Dominique Aegerter (CH) Yamaha