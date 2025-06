Yamaha schickt seinen besten SBK-Piloten nach Suzuka

Anlässlich des 70. Firmenjubiläums kehrt Yamaha mit einem Werksteam zum legendären Suzuka 8h zurück. Das Fahrertrio ist prominent besetzt und als der stärkste Superbike-Pilot ist Andrea Locatelli mit von der Partie.

Dass Andrea Locatelli Teil der Suzuka-Manschaft von Yamaha sein wird, wissen regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com bereits seit dem 26. Mai. Offiziell bestätigt wurde diese Personalia allerdings erst drei Wochen später, am 15. Juni. Der derzeit erfolgreichste Superbike-Pilot hat mit MotoGP-Ass Jack Miller sowie Lokalmatador Katsuyuki Nakasuga starke Teamkollegen. Die 46. Auflage des Langstreckenrennens ist für den Motorradhersteller von besonderer Bedeutung, feiert man 2025 doch das 70-jährige Jubiläum.

Während Evergreen Nakasuga mit vier Siegen einer der erfolgreichsten Fahrer des Klassikers ist und der Australier Miller 2017 im Honda-Team von MuSASHI RT HARC-PRO als Vierter den Sprung aufs Podium denkbar knapp verpasste, wird Locatelli zum ersten Mal beim wichtigsten Rennen für die japanischen Motorradhersteller an den Start gehen. «Für mich ist es eine große Ehre, für Yamaha beim Acht-Stunden-Rennen von Suzuka teilnehmen zu dürfen», ist sich Locatelli, der kürzlich seinen Vertrag mit Yamaha für die Superbike-WM verlängert hat, seiner Verantwortung bewusst. «Es bedeutet mir sehr viel, dass Yamaha mir diese Gelegenheit gibt. Das war schon immer mein Wunsch, aber es mit dem Yamaha Factory Racing Team zu tun, ist etwas ganz Besonderes.»

Als der Italiener 2015 in die Moto3-WM einstieg, war Suzuka schon lange aus dem GP-Kalender verschwunden – genauer gesagt seit dem tödlichen Unfall von Daijiro Kato im Jahr 2003. Dennoch übt die japanische Rennstrecke eine große Faszination auf Locatelli aus. «Suzuka ist eine fantastische Strecke. Auf diesem einzigartigen Kurs an den Start zu gehen, ist eine neue Chance und Erfahrung für mich, auf die ich mich sehr freue», betonte der 28-Jährige. «Ich danke Yamaha und allen, die an diesem Projekt mitarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, zum Test und dann zum Rennen zu fahren, um für Yamaha in diesem wichtigen Rennen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

Das diesjährige Suzuka 8h findet vom 1. bis 3. August statt.