Danilo Petrucci (Ducati) im Blindflug auf Platz 5

Danilo Petrucci war mit der Hitze in Misano überfordert

Das Superbike-Meeting in Misano war mit deutlich über 30 Grad Celsius eine Hitzeschlacht. Mit drei soliden Rennen blieb Ducati-Privatier Danilo Petrucci cool – so gut es ging.

Im ersten Lauf eroberte Danilo Petrucci auf dem Misano World Circuit mit Platz 3 seine bereits sechste Podestplatzierung in der Superbike-WM 2025. Am Sonntag blieb dem beliebten Italiener zwar der erneute Sprung auf das Podium verwehrt, mit zwei Top-5-Platzierungen holte er insgesamt jedoch zwei Punkte mehr als Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista, mit dem er in der Gesamtwertung um Rang 3 kämpft.

Gekämpft hat Petrucci in Misano auch mit den Bedingungen. Die Sonne brannte von einem nahezu wolkenlosen Himmel und ließ das Thermometer auf über 30 Grad Celsius steigen, der Asphalt wurde noch einmal 20 Grad heißer!

Der Ducati-Privatier brachte seine V4R im Superpole-Race auf der vierten Position und im zweiten Lauf auf Platz 5 ins Ziel. Gerade im zweiten Lauf musste Petrucci an seine Grenze gehen, denn rundenlang saßen ihm Iker Lecuona (Honda) und Sam Lowes (Ducati) im Nacken. «Im Vergleich zu Samstag haben die anderen nachlegen können. Ich bin das Rennen ganz defensiv angegangen, weil mir klar war, dass Nicolò durchmarschieren würde. Ich habe aber mehrmals versucht, Locatelli anzugreifen, allerdings ohne Erfolg», erzählte Petrucci.

Im Ziel hatte Petrucci nur 0,5 sec Vorsprung auf seine Gegner. «In den letzten fünf Runden litt ich sehr unter der Hitze – mir lief der Schweiß in die Augen und ich konnte kaum noch etwas sehen. Aber ich habe durchgehalten», stöhnte der 34-Jährige. «Dieses Wochenende bin ich Dritter, Vierter und Fünfter geworden und konnte einige Punkte auf meine Verfolger herausfahren.»