SBK-Rückkehrer Bimota zieht positive Zwischenbilanz

Mit dem ersten Top-3-Ergebnis in Misano hat Bimota bewiesen, dass man bei der Fertigung erstklassiger Chassis auch nach langer Abstinenz in der Superbike-WM weiterhin in der ersten Liga mitspielt.

Seit der mehrheitlichen Übernahme von Bimota durch Kawasaki geht es mit dem italienischen Kleinserienhersteller wieder bergauf. Deshalb gab es auch nie einen echten Zweifel daran, dass die werksseitige Rückkehr in die Superbike-WM nicht in einer solchen Blamage enden würde, wie es 2014 der Fall war. Damals war Bimota finanziell und logistisch nicht in der Lage, die erforderlichen 125 Motorräder zur Erfüllung der Homologationsanforderungen zu bauen. Drei Meetings vor Saisonende wurde Bimota von der Saison ausgeschlossen.

Ganz anders 2025: Die mit dem Motor der Kawasaki ZX-10RR ausgestattete KB998 wurde im Geheimen entwickelt. Bereits bei den Wintertests überraschten die Einsatzfahrer Alex Lowes und Axel Bassani mit starken Rundenzeiten. Nach mehreren Top-5-Ergebnissen fuhr der Engländer bei Saisonhalbzeit auf dem Misano World Circuit im Superpole-Race einen zweiten Platz ein.



«Offen gesagt konnten wir sogar etwas besser abschneiden als erwartet. Durch die Art und Weise, wie wir dieses Motorrad im vergangenen Jahr mit Bimota und Kawasaki entwickelt haben, war das Paket bereit für die Rennstrecke – einfach war das aber nicht», sagte Teammanager Guim Roda. «Alex und Axel sind unglaublich gefahren, haben gute Ergebnisse erzielt und das Podium in Misano war eine gute Bestätigung dafür. Es ist eine große Genugtuung für das ganze Team, aber besonders für die Jungs von Bimota, die schon so lange, zum Teil viele Jahre, mit dem Werk verbunden waren und in den vergangenen 20 Jahren Höhen und Tiefen durchgemacht haben. Dass sie in der Meisterschaft sind und dieses unglaubliche Ergebnis erzielen, macht sie, wie ich weiß, viel glücklicher als den Rest des Teams – und wir freuen uns über ihre Begeisterung.»

Einen großen Anteil an der erfreulichen Entwicklung haben Lowes und Bassani, die sich ganz in den Dienst des neuen Projekts stellen.



«Sie machen ihre Sache ausgezeichnet. Beide haben akzeptiert, dass das Projekt noch jung ist, und ihre eigenen Ziele, Rennen zu gewinnen, zurückgestellt», lobte der Spanier. «Beide können Rennen gewinnen. Sie sind Fahrer mit dem Zeug, in jedem Rennen um das Podium zu kämpfen, daran habe ich keinen Zweifel. Ich bin sicher, dass wir zwei der fünf besten Fahrer dieser Meisterschaft haben. Das setzt uns unter Druck, sie nicht im Stich zu lassen und ihnen das bestmögliche Paket zu bieten.»