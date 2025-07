Nicolò Bulega (Ducati): Erst Sturz, dann Bestzeit

Mit der Freitagsbestzeit setzte Superbike-Leader Nicolò Bulega (Ducati) in Donington Park ein starkes Zeichen, dass er die Siege auf der Paradestrecke von Toprak Razgatlioglu (BMW) nicht kampflos hergeben wird.

Zweiter im ersten Training, Bestzeit im FP2 – Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega kann mit dem ersten Trainingstag der Superbike-WM 2025 zufrieden sein, zumal er seinem schärfsten Gegner – Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) – 0,250 sec Rückstand aufbrummte. Und das, obwohl der Türke ein Donington-Spezialist ist und bereits neun Siege auf der englischen Piste einheimsen konnte.

«Ich hatte schon erwartet, dass ich hier gut unterwegs sein würde – immerhin habe ich 2024 zwei zweite Plätze eingefahren», sagte der WM-Leader am Freitagnachmittag. «Letztes Jahr war Toprak auf einem anderen Level, aber jetzt sind wir dichter an ihm dran. Selbst auf Strecken, die mir nicht liegen, wie etwa Cremona, konnte ich gewinnen. Deshalb beschäftige ich mich nicht damit, welche Strecken gut oder schlecht für uns sind. Auf dem Papier scheint Donington Ducati nicht zu liegen, aber in den beiden freien Trainings lief es gut.»

Selbst von einem Sturz in Kurve 9 – den Fogarty Esses – ließ sich Bulega nicht aus dem Konzept bringen. Es war ein harmloser Sturz. Beim Einbiegen überbremste der Italiener das Vorderrad und rutschte geradeaus in den Kies.

«Ganz ehrlich: Wenn ich mit so einem Gefühl auf dem Motorrad stürze, bin ich zufrieden», schmunzelte Bulega. «Denn ich fühlte mich super und pushte in der Kurve einfach etwas zu viel. Sorgen mache ich mir deswegen überhaupt nicht, weil ich ja weiß, warum ich stürzte. Das zu wissen, ist das Wichtigste. Deshalb war es für mich ein ziemlich guter Tag.»