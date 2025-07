Donington, FP2: Drei Ducati vorn, Debakel für Honda 11.07.2025 - 16:57 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Nico Bulega vor Toprak Razgatlioglu

Während Ducati-Piloten im zweiten Training der Superbike-WM 2025 in Donington Park die ersten drei Positionen in Beschlag nahmen, blieb nur BMW-Star Toprak Razgatlioglu in Schlagdistanz. Eine Blamage erlebte Honda.