Toprak-Urteil: Ducati löst das Problem besser als BMW

Vor dem Wochenende in Donington Park wurde die Benzindurchflussmenge für BMW und Ducati erneut reduziert. Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu schildert nach dem Trainings-Freitag die Auswirkungen.

Vor den Rennen in Donington Park hat der Motorrad-Weltverband FIM die Kraftstoffdurchflussmenge von Ducati und BMW zum dritten Mal in dieser Saison wegen «Überperformance» um 0,5 kg/h reduziert. Gesamt müssen diese beiden Hersteller inzwischen mit 1,5 Kilogramm pro Stunde weniger klarkommen als ihre Gegner Bimota, Honda, Kawasaki und Yamaha, die 47 kg/h zur Verfügung haben.

Beim Blick auf die kombinierte Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag gewinnt man nicht den Eindruck, dass sich durch die erneute Bestrafung viel verändert hat. WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) war mit 1:26,342 min der Schnellste, ihm folgen innerhalb drei Zehntelsekunden Danilo Petrucci (Barni Ducati), Alex Lowes (Bimota), Sam Lowes (Marc VDS Ducati), Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) und Garrett Gerloff (Kawasaki).

«Die heißen Bedingungen und der wenige Grip waren für alle gleich», erzählte Toprak in England in kleiner Medienrunde. «Für mich ist das aber ein großes Problem, mein Bike hatte keinen Grip, der Hinterreifen drehte viel durch und das Motorrad beschleunigte nicht. Mit dem weicheren SCX-Hinterreifen war es etwas besser, aber die grundsätzlichen Probleme blieben. Sobald der Reifen nachlässt, ist das Bike nicht mehr leicht zu fahren und nur noch schwer zu verzögern. Das hängt auch mit der Motorbremse zusammen, wir haben noch nicht die richtige Abstimmung gefunden.»

«Hinzu kommen die neuen Regeln», spielte der Türke auf die Spritreduktion an. «Im Vorjahr kam ich in den Kurven 5, 6 und 7, in der Bergaufpassage, mit der gleichen Übersetzung in den Drehzahlbegrenzer. Auf der Geraden musste ich in den fünften Gang schalten, jetzt komme ich im vierten nicht mehr in den roten Bereich. Für mich sieht es so aus, als wurde unser Motorrad langsamer, während die Ducati gleichblieb. Ducati ist in der gleichen Situation, aber für BMW ging es weiter zurück.»

Der Weltmeister genauer: «Im unteren Drehzahlbereich hat das Motorrad keine Leistung. Und wenn der Hinterreifen durchdreht, geht nichts mehr vorwärts. Bei der Ducati ist das anders. Wir haben einiges mit der Motorbremse und der Übersetzung versucht, aber nichts hat sich geändert – wir müssen mehr arbeiten. Meine Pace ist nicht so schlecht, ich komme auf ähnliche Rundenzeiten wie Bulega. Ich bin aber nicht zufrieden, weil ich das Gefühl habe, dass mehr ginge. Ich pushe, aber das Bike arbeitet nicht. Ich glaube an mein Team, bis Samstag wird uns ein großer Schritt gelingen.»

Hat Razgatlioglu das Gefühl, dass die Balance-Regel funktioniert und das Feld zusammenführt? «Mir kamen die anderen näher, den Ducati nicht», hielt der Mann mit der Startnummer 1 fest. «Ducati kennt diese Situation aus der MotoGP, sie hatten schon vor Jahren damit zu tun. Sie haben viel mehr Erfahrung damit. Für mich sieht es so aus, als könnten sie die gesamte Motorleistung abrufen und nur der Topspeed wäre etwas weniger. Drehmoment und Beschleunigung blieben gleich. Ducati kommt mit dieser Situation leicht klar, BMW sieht sich erstmals damit konfrontiert.»