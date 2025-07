Donington, Superpole: BMW vor Ducati, Bimota, Yamaha

Die Superpole der Superbike-WM 2025 in Donington fand bei optimalen Bedingungen statt. Startplatz 1 sicherte sich BMW-Star Toprak Razgatlioglu vor WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) und Alex Lowes (Bimota).

Im morgendlichen dritten Training fuhr Alex Lowes (Bimota) in 1:25,354 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. Innerhalb 0,5 sec zum Engländer blieben nur Zwillingsbruder Sam (Ducati), Toprak Razgatlioglu (BMW) und Andrea Locatelli (Yamaha). Für die Superpole musste man aber auch WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) auf der Liste haben, der am Freitag Bestzeit fuhr.

Zu Beginn der Superpole um 11 Uhr Ortszeit strahlte die Sonne von einem wolkenlosen Himmel und das Thermometer zeigte angenehme 21 Grad Celsius. Es handelt sich um ein traditionelles Qualifikations-Training, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren die meisten Piloten sofort auf Piste; als Letzter setzte sich Álvaro Bautista (Ducati) auf sein Motorrad.

Den Pole-Rekord hält Weltmeister Toprak Razgatlioglu seit 2024 mit 1:24,629 min. Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte dann auch der BW-Pilot auf seiner ersten fliegenden Runde in 1:25,193 min – aber Alex Lowes unterbot den Türken mit seiner Bimota um 0,008 sec und übernahm vorerst die Führung. Auf Platz 3 reihte sich zunächst Bulega ein, gefolgt von Yari Montella (Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha).

Nach zwei Runden steuerten die Piloten zum Reifenwechsel die Boxengasse an. Nach sieben Minuten steuerte die Piloten die Boxengasse an. Den Anfang machte Sam Lowes, der mit dem weichen Rennreifen aber keine Verbesserung erreichte. Dann preschte Bulega in 1:24,946 min auf Platz 1 nach vorn. Aber bei Razgatlioglu blitzten Sektorbestzeiten auf – und setzte sich in 1:24,827 min an die Spitze!

Die Superpole lief noch eine Minute, doch der Qualifyer-Reifen hatte seine beste Performance nach nur einer Runde verloren. Eine massive Verbesserung gelang nur noch Jonathan Rea (Yamaha), der sich von Platz 11 auf 4 katapultierte.

Es blieb somit bei der Pole-Position für Razgatlioglu. Bulega und Alex Lowes komplettieren die erste Startreihe.

Stark die Performance von Superbike-Rookie Ryan Vickers (Ducati) auf der siebten Position. Dagegen enttäuschend: Danilo Petrucci und Bautista nur auf den Plätzen 9 und 10.

Dominique Aegerter (Yamaha) qualifizierte sich auf Startplatz 11.

Nicht ganz wie erhofft lief es für Garrett Gerloff (12.) mit der einzigen Kawasaki. Für Honda reichte es nur zu Platz 13 durch Iker Lecuona.