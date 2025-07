Toprak und BMW bei 100 Prozent? Bulega ohne Chance!

Nicolo Bulega fuhr auf seiner Ducati Panigale V4R am Samstag im ersten Lauf der Superbike-WM in Donington Park auf Rang 2 – gegen die mächtige Pace von BMW-Star Toprak Razgatlioglu war der WM-Leader chancenlos.

In der Superpole am Samstagmittag kam Niccolo Bulega mit einer Rundenzeit von 1:24,946 min auf Startplatz 2 auf dem 4 km langen Kurs von Donington Park. Der Italiener unterlag dabei Toprak Razgatlioglu auf seiner BMW M1000RR um 0,119 Sekunden. Der Start zum ersten Rennen in England verlief für den WM-Leader nicht völlig nach Plan, so bog er als Dritter in die erste Kurve ein, beendete die erste Runde sogar nur auf Platz 5.

Doch mit gutem Speed machte der 25-Jährige schnell Fortschritte. Als sich Bulega in Runde 4 auf Platz 2 vorgekämpft hatte, war der Rückstand auf Toprak an der Spitze schon auf 2,2 Sekunden angewachsen. Der Türke hatte somit bereits eine Vorentscheidung im ersten Lauf erzielt.

Bulega fuhr anschließend ein einsames Rennen, beendete den Lauf in England mit 6,5 Sekunden Rückstand auf Razgatlioglu und mit 5,2 Sekunden Vorsprung auf Danilo Petrucci (Barni Ducati) auf Platz 3. In der WM schrumpfte das Punktepolster an der Spitze auf vier Zähler. Dabei hatte Razgatlioglu am Freitag in den Trainings noch zu kämpfen und Bulega die Spitzenposition. «Am Freitag hatte Toprak wahrscheinlich Probleme mit dem Setting oder dem Fahrgefühl. Nun haben sie sich verbessert, wir sind aber auf dem Standpunkt von Freitag geblieben», sagte Bulega nach dem ersten Rennen.

Wäre es ohne den Verkehr zu Rennbeginn möglich gewesen, an Toprak dranzubleiben? «Nein», stellte der Ducati-Werkspilot klar und berichtete: «Ich habe natürlich zu Beginn Zeit verloren, bekam aber anschließend noch Probleme mit meinen Augen. Ich weiß nicht, ob Schweiß in meine Augen tropfte, aber ich kam zu einigen Kurven, als meine Augen im Prinzip geschlossen waren. Nicht sehr schön, Motorradrennen in Donington zu fahren mit geschlossenen Augen. Nichtsdestotrotz war Toprak schneller. Wir müssen uns verbessern. Ich nutze jeder Zeit 100 Prozent meines Motorrads, ich möchte immer beste Ducati sein, habe meistens einen Vorsprung auf die zweite Ducati, aber wenn Toprak und BMW bei 100 Prozent sind, reicht das nicht.»

«Die Stärke der Ducati ist der Motor, aber vielleicht ist das Bike in langsamen Kurven nicht sehr angenehm zu fahren», sagte der Italiener. «Das ist nicht die Stärke, man sieht es im letzten Sektor, wo ich viel Zeit verliere. Auch zu Beginn, als ich mit zwei Yamahas kämpfte, war es sehr schwierig. Auf den ersten Metern beim herausbeschleunigen, waren sie schneller als ich. Aber vielleicht war meine Reifenwahl auch nicht die beste.»