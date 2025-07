Pechvogel Alvaro Bautista: «Bin meistens vor Danilo»

Erneut erwischte es Alvaro Bautista am Samstag in Donington Park bei einem Zwischenfall zu Rennbeginn. Der Spanier wurde von seiner Ducati geworfen und verpasste dadurch die Chance auf ein Top-Ergebnis.

Das Problem von Alvaro Bautista 2025? Viel zu weit hinten in der Startaufstellung. Auch in Donington Park landete der Ducati-Werksfahrer nur auf Startplatz 10. Für das erste Rennen der Superbike-WM in England hatte er sich viel vorgenommen, doch bereits in Kurve 1 endete das Vergnügen für den früheren Weltmeister.

Für das Trio bestehend aus Yari Montella, Sam Lowes und Alvaro Bautista (alle Ducati) ging es nach Kollision geradewegs ins Kiesbett und der Spanier ging ohne Punkte zurück zu seiner Crew. «Ich war innen und sah das Bike von Sam direkt auf mich zu fliegen. Es war, als würde ich direkt in die Augen des Bikes schauen, ich wusste, das geht nicht gut. Das war wirklich Pech. Klar ist, wenn man als Erste in die erste Kurve einbiegst, vermeidest du einen Großteil solcher Situationen. Aber es ist ja nicht so, als wäre es jedes Mal, dass die hinteren Fahrer stürzen. Fahrer, die aus dem Mittelfeld losfahren, dürften diese Probleme eigentlich nicht haben», so Bautista.

«In Most bin ich das erste Rennen von ganz hinten gestartet, ich hatte ein Problem in Kurve 1. Als ich am Sonntag dann vorne startete, hatte ich ebenfalls solch ein Problem», stellte der WM-Vierte klar. «Es passiert bei zwei oder drei Prozent der Rennen, dieses Jahr bin ich nur jedes Mal dabei. Aber am Ende können wir das nicht ändern.»

Bautista beteuerte, dass er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. «Es war wirklich unglücklich, zumal ich nicht mal in den Zwischenfall von Yari und Sam involviert war. Das Bike drehte sich einfach und erwischte mich. Es gab ja keine Berührung mit einem anderen Fahrer oder ein Sturz vor mir.»

Es gibt einen spannenden Dreikampf zwischen Danilo Petrucci, Andrea Locatelli und Alvaro Bautista um Platz 3 in der WM. Danilo ist gerade in Top-Form, wie geht Alvaro diesen Fight an. «Petrucci macht es wirklich sehr gut. Seine Performance ist stark, aber ich habe viele Punkte verloren, ohne einen Fehler gemacht zu haben. In den Rennen, die wir beendet haben, war ich meistens vor Danilo», zählte der Ducati-Star auf. «Ohne diese externen Probleme, könnte ich Dritter sein, wenn auch nicht einfach. Aber aktuell schaue ich mir den Stand nicht sehr oft an. Ich versuche die Konzentration auf mich, auf mein Fahren zu richten. Mit dem Bike, möchte ich immer das Maximum rausholen und meine Performance zu verbessern.»