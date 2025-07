Donington, Lauf 2: Toprak holt Triple und WM-Führung

Im zweiten Superbike-Lauf in Donington Park lieferte Toprak Razgatlioglu (BMW) ein Meisterstück ab und übernahm mit dem dritten Sieg an diesem Wochenende die WM-Führung. Dominique Aegerter guter Achter.

Die Startaufstellung des zweiten Laufs hatte sich durch das Superpole-Race auf dem Donington Circuit nicht entscheidend geändert. Von der Pole-Position startete zum dritten Mal Toprak Razgatlioglu (BMW) vor Nicolò Bulega (Ducati). Sam Lowes (Ducati) komplettierte die erste Reihe. Álvaro Bautista (Ducati) rückte auf Position 4 nach vorn. Dominique Aegerter (Yamaha) büßte eine Position ein und war Zwölfter der Startaufstellung.

Bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit herrschte ein lockerer Wolken-Sonne-Mix bei 23 Grad Luft- und 30 Grad Celsius Asphalttemperatur. Die 52.796 Zuschauer auf den Tribünen sahen ein unterhaltsames zweites Rennen.

Razgatlioglu gewann den Start und führte das Feld in die erste Runde. Am Hinterrad des BMW-Piloten Sam Lowes, der aber schon in Runde 4 stürzte. Derweil erwischte Bulega einen verhaltenen Start, übernahm aber durch den Sturz des MarcVDS-Piloten Platz 2.

Mit einem Respektabstand spulten die zwei derzeit besten Superbike-Piloten ihre Runden ab und distanzierten den drittplatzierten Bautista nach acht Runden um über vier Sekunden. Bei Halbzeit führte Razgatlioglu um 2,4 sec und hatte alles unter Kontrolle. Bis zum Rennende änderte sich daran nichts. Der aktuelle Weltmeister kreuzte nach 23 Runden vor den Ducati-Werkspilot Bulega und Bautista die Ziellinie.

Mit seinem dritten Sieg an diesem Wochenende übernahm Razgatlioglu zu Beginn der zweiten Saisonhälfte der Superbike-WM 2025 die Führung in der Gesamtwertung.

Insgesamt war der zweite Lauf ereignisarm. Die Positionen waren früh bezogen, auch wenn die Abstände teilweise sehr gering waren. Vierter und bester Yamaha-Pilot wurde Andrea Locatelli. Als bester Privatier kam Danilo Petrucci (Ducati) auf Position 5 ins Ziel. Der Italiener hielt rundenlang Garrett Gerloff (6.) mit der einzigen Kawasaki in Schach, der ein starkes Rennen fuhr.

Ein feines Rennen fuhr Dominique Aegerter (Yamaha) als Achter ins Ziel. Der Schweizer rang lange mit Andrea Iannone (Ducati) um die siebte Position, hatte in den letzten Runden aber mit nachlassenden Reifen zu kämpfen.

Honda hatte auch im zweiten Superbike-Lauf nichts zu melden. Iker Lecuona erreichte immerhin Platz 10, Xavier Vierge wurde 14. Auch Bimota zeigte mit Axel Bassani auf dem 16. Platz eine schwache Vorstellung.

Jonathan Rea startete zunächst solide und lag in den Top-6, wurde in Runde 2 aber eingeklemmt und auf Position 13 durchgereicht. Der Yamaha-Pilot fand danach nicht mehr in seinen Rhythmus und beendete das Rennen abgeschlagen als 15.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Lowes, Locatelli und Bautista in die erste Kurve. Bulega Fünfter. Aegerter Elfter.



Runde 1: Razgatlioglu und Lowes mit ein paar Metern Vorsprung, dann Bautista, Locatelli, Bulega, Petrucci und Rea.



Runde 2: Razgatlioglu in 1:26,292 min um 0,7 sec vor Lowes. Bulega am Hinterrad von Bautista (3.). Rea verliert viele Positionen nach Kampf mit Iannone – nur noch 13.



Runde 3: Bulega vorbei am Bautista auf Platz 2.



Runde 4: Sam Lowes gestürzt! Razgatlioglu führt um 1,4 sec vor Bulega, der in 1:25,961 min 0,6 sec aufholt. Aegerter Achter.



Runde 5: Razgatlioglu und Bulega mit identischen Rundenzeiten. Gerloff drängelt hinter Petrucci auf Platz 6.



Runde 6: Bautista einsam auf Platz 3, auch Locatelli ist als Vierter derzeit ungefährdet. Rea belegt in einer Gruppe weiterhin die 13. Position.



Runde 7: Razgatlioglu 1,8 sec Bulega.



Runde 8: Gerloff (6.) findet keine Lücke bei Petrucci und von hinten schließen Iannone und Aegerter auf. Sturz Tommy Bridewell.



Runde 9: Razgatlioglu führt erstmals um über 2 sec.



Runde 10: Rea hat sich Platz 12 von van der Mark geschnappt.



Runde 11: Keine Veränderungen in den Top-10.



Runde 12: Bautista (3.) liegt 5,4 sec hinter Razgatlioglu und 3,2 sec hinter Bulega.



Runde 13: Razgatlioglu fährt weiter die schnellsten Runden, wenn auch nur geringfügig. Redding vorbei an van der Mark auf Platz 12.



Runde 14: Lecuona bester Honda-Pilot auf Position 11 – 2,2 sec hinter dem Zehntplatzierten Remy Gardner (Yamaha).



Runde 15: Keine Veränderungen. Bulega nur noch mit 1:27 min.



Runde 16: Razgatlioglu jetzt um 3 sec vorn. Aegerter knackt die harte Nuss Iannone und ist Siebter.



Runde 17: Van der Mark gibt das Rennen in der Box auf.



Runde 18: Locatelli (4.) 1,2 sec vor Petrucci, dem weiterhin Gerloff im Nacken hängt. Aegerter (7,) kann Iannone aber nicht abschütteln. Rea auf Platz 13.



Runde 19: Bautista (3.) fährt 0,6 sec schneller als Bulega und verkürzt auf 1,2 sec.



Runde 20: Iannone vorbei an Aegerter auf Platz 7.



Runde 21: Razgatlioglu 3,3 sec vor Bulega. Bautista nur noch eine Sekunde hinter seinem Teamkollegen.



Runde 22: Bautista knabbert sich langsam heran, aber es wird nicht reichen.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bulega und Bautista. Aegerter Achter.