Nicolo Bulega (2.) weiß genau: «Das ist nicht genug»

Für Ducati und Nicolo Bulega war beim Superbike-WM-Wochenende in Donington Park kein Kraut gewachsen gegen Toprak Razgatlioglu (BMW). Auch am Sonntag blieb ihm nur Platz 2 und die Hoffnung auf bessere Rennen in Zukunft.

Weder im Superpole-Rennen, noch im zweiten Hauptrennen auf dem vier Kilometer langen Kurs von Donington Park hatte Nicolo Bulega und Ducati eine Chance gegen BMW-Superstar Toprak Razgatlioglu. Der Italiener musste sich in allen Rennen bei diesem Superbike-WM-Event mit zweiten Plätzen zufrieden geben und verlor auch erstmals in diesem Jahr die WM-Führung an Toprak.

«Wir haben uns im Vergleich zu Samstag und zum Superpole-Rennen verbessert», fand Bulega zumindest einen positiven Aspekt. «Stück für Stück ging es vorwärts, aber das ist nicht genug. Das größte Problem war der Start. An diesem Wochenende bin ich in allen drei Rennen schlecht gestartet, das ist komisch, denn normalerweise starte ich immer gut und bin Erster oder Zweiter. Ich habe das auch dem Team gesagt, wir müssen das nun überprüfen und uns verbessern.»

Im Detail erklärte der Ducati-Werkspilot anschließend: «Es ist wahrscheinlich eher das Gefühl mit der Kupplung. Das Bike ist in diesem Bereich sehr aggressiv, es macht einige Wheelies, wodurch ich in der Beschleunigung verliere. Der erste Moment beim Loslassen der Kupplung ist nicht gut.»

Wie schätzt der WM-Zweite die Situation ein? Hat Ducati den Anschluss an BMW verloren? «Ich weiß nicht warum, aber nach Cremona, haben BMW und Toprak einen Schritt gemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich etwas schneller oder wir waren zumindest sehr nah zusammen. Sie wurden konkurrenzfähiger und es war schwieriger dran zu bleiben», fasste er zusammen. «Wir müssen arbeiten; die letzten beiden Strecken lagen BMW und Toprak. Ich erwarte einige Rennen, die besser für mich sein werden.»

Zu Rennende holte Teamkollege Alvaro Bautista stark auf, beinahe hätte der Spanier einen Angriff gewagt. «Ich hatte den SCX und Alvaro den SC0», erklärte Bulega gelassen. «Ich wusste, dass es am Ende etwas schwieriger für mich werden würde, außerdem ist Alvaro am Rennende meist stark. Als ich den Vorsprung auf der Boxentafel schmelzen sah, wusste ich, dass ich bis zur letzten Kurve alles geben musste. Ich hatte etwas Glück, dass ich vor ihm bleiben konnte. Ich habe ihn in den letzte drei Kurven sogar gehört.»

Nun ist der Supersport-Weltmeister von 2023 wieder Jäger von Razgatlioglu, wenn man auf die WM-Tabelle schaut. Was ist ihm lieber; Platz 1 oder 2 in der Meisterschaft zu diesem Zeitpunkt der Saison? «Wenn du vorne in der Meisterschaft bist, willst du Platz 1 behalten. Bist du Zweiter, möchtest du auf Platz 1 kommen. Meine Mentalität ist immer die gleiche, denn ich versuche mich immer zu verbessern und das Maximum herauszuholen», so Bulega. «Ich möchte immer die erste Ducati sein und um die Meisterschaft kämpfen, das ist unser Ziel in diesem Jahr. Toprak ist sehr stark und er hat viel mehr Erfahrung als ich, aber ich möchte das Level hoch halten für den Rest der Saison.»