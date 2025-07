Dreifachsieger Toprak: Wieso er die Regeln ignoriert

Mit seinen drei Siegen in Donington Park hat BMW-Gigant Toprak Razgatlioglu zum ersten Mal in dieser Saison die Führung in der Superbike-Weltmeisterschaft übernommen. Er ist die Leichtigkeit selbst.

Mit neun Punkten Rückstand auf Nicolo Bulega (Ducati) kam Toprak Razgatlioglu zu den Rennen nach England, nach drei Siegen hat er jetzt vier Vorsprung und liegt erstmals in dieser Saison an der Spitze der Wertung.

Als erster Fahrer in der Geschichte hat der Türke auf einer Rennstrecke dreimal das Triple geschafft, also alle Rennen an einem Wochenende gewonnen. Mit seinem Triumph im Sprint verschaffte er BMW den 100. Podestplatz, im zweiten Hauptrennen setzte er noch einen drauf.

Es war eindrucksvoll, wie der zweifache Champion seinen Widersacher Bulega auf seiner Lieblingsstrecke im Griff hatte und mit seinem zwölften Sieg die bisherige Bestmarke von Tom Sykes (9) deutlich übertraf. «An diesem Wochenende hatte ich bis auf den Freitag alles unter Kontrolle», schmunzelte Razgatlioglu in kleiner Journalistenrunde.

Nach der Regeländerung im Januar 2025, BMW darf seither nicht mehr sein Spezialchassis einsetzen, hat es etwas gedauert, bis sich der deutsche Hersteller und sein Superstar an die neuen Gegebenheiten angepasst haben.

Toprak räumt aber auch ein, dass er sich zwischenzeitlich ablenken und beeinflussen ließ. «Ich rede nicht mehr über die Regeln, sie kümmern mich nicht mehr», betonte der jetzt 69-fache Laufsieger. «Mein Motorrad wurde vor England erneut verlangsamt – ich lache darüber und fokussiere mich auf meine Arbeit. Wenn ich es so angehe, dann fahre ich viel besser. Hinzu kommt, ich habe einen Vertrag für nächstes Jahr, sogar einen Zweijahresvertrag, und bin entspannt. Ich muss nur noch Motorradfahren und kann es genießen, das hilft viel. Mein größtes Ziel ist, zu versuchen, die Meisterschaft zu gewinnen. Wenn mir das gelingt, bin ich sehr glücklich. Bevor ich BMW verlasse, muss ich ihnen noch etwas zurückgeben.»

Von bislang 21 Rennen in dieser Saison hat Toprak 12 gewonnen – von den vergangenen neun deren acht. Längst ist klar: Die Weltmeisterschaft machen er und Bulega unter sich aus; der Dritte Danilo Petrucci hat bereits 136 Punkte Rückstand!

«Nicolo ist stark, sein Bike hilft ihm sehr dabei», hob der BMW-Star hervor. «Die Ducati hat guten Grip und gutes Turning, was die Elektronik betrifft, sind sie die Besten. Es gibt Strecken, die mag er nicht oder kommen seinem Stil nicht entgegen, mir geht es gleich. Donington mag ich, diese Strecke passt zu meinem Stil, wie es in Balaton aussieht, wissen wir nicht. Ich mag die Strecke, aber vielleicht ist er dort von Beginn an schnell und gewinnt die Rennen. Jetzt ist er nicht glücklich, aber ich glaube, dass er mental in Ordnung ist.»