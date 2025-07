Domi Aegerter (Yamaha) gelingt der Befreiungsschlag

Domi Aegerter konnte in England wieder lachen

Der Schweizer Dominique Aegerter zeigte bei den Superbike-WM-Läufen in Donington Park gute Leistungen und brauste dreimal in die Top-10. Insgesamt war es sein bestes Wochenende in dieser Saison.

Dominique Aegerter hat sich nach seiner Verletzungspause stark zurückgemeldet. Der WM-Event auf der Traditionsstrecke Donington Park in England verlief für den 34-jährigen Berner positiv. Nach dem elften Platz im Qualifying am Samstag und dem siebten Rang im ersten Hauptrennen setzte er diesen Weg am Sonntag fort.

Im Superpole-Race über zehn Runden setzte der Yamaha-Pilot den erfahrenen Italiener Andrea Iannone am Sonntagmittag bis zur Ziellinie unter Druck. Es ging um den neunten Rang, der Aegerter einen Startplatz in der dritten Reihe für das Rennen am Nachmittag beschert hätte – letztlich fehlten ihm 0,495 sec.

Bei weniger heißen Temperaturen als an den Vortagen zeigte Aegerter auch im zweiten Rennen über die lange Distanz eine solide Leistung. Er fuhr in der Gruppe, die bis zum vierten Platz reichte, ein Fahrfehler von Iannone kostete ihn Zeit und beide verloren den Anschluss. Kurz vor Schluss konnte Aegerter den Angriff des Italieners nicht mehr abwehren und überquerte nach 23 anstrengenden Runden als Achter die Ziellinie.

«Es war eine schwierige Zeit für mich nach Misano, denn die Verletzungen brauchten Zeit zum Ausheilen», schilderte der zweifache Supersport-Champion. «Ich konnte erst vor kurzem wieder mit dem Training beginnen. Wenn man die Umstände bedenkt, war Donington ein ordentliches Wochenende. Ich war immer in der Lage, um einen Platz in den Top-Ten zu kämpfen, und wir haben nicht so viel auf die Spitze verloren und auch nicht auf meine Yamaha-Markenkollegen. So gesehen war es ein positives Wochenende, von dem wir mit einem siebten, einem zehnten und einem achten Platz nach Hause gehen. Wir haben auch gute Punkte geholt und können auf diesen Ergebnissen aufbauen.»

«In zwei Wochen haben wir in Ungarn die nächste Gelegenheit, weitere Fortschritte zu machen und unser wahres Potenzial zu zeigen», ergänzte Domi. «Zunächst müssen wir uns aber so schnell wie möglich mit der Strecke anfreunden, denn im Gegensatz zu einigen anderen Herstellern ist der Balaton Park Circuit für uns Yamaha-Fahrer völlig neu. Sie werden dort mit einem Vorteil in Bezug auf das Setting und die Getriebeübersetzung starten.»

Mit seinen 17 Punkten aus England hält Aegerter jetzt bei 66. Als WM-14. liegt er zwischen Axel Bassani (Bimota, 67) und Michael van der Mark (BMW, 65).