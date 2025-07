Alvaro Bautista verursachte bei Ducati Herzrasen

Durch seinen unverschuldeten Sturz im ersten Hauptrennen in England hat Alvaro Bautista im Kampf um den dritten Platz in der Superbike-WM weitere Punkte auf Ducati-Kollege Danilo Petrucci eingebüßt.

In Donington Park war Alvaro Bautista gegenüber Danilo Petrucci obenauf. Doch im ersten Hauptrennen am Samstag wurde er ein Opfer des Crashs von Yari Montella, die Ränge 4 und 3 am Sonntag waren nicht genug, um Punkte gegenüber seinem Widersacher um WM-Rang 3, Danilo Petrucci, gutzumachen. Der Italiener holte mit den Plätzen 3, 7 und 5 insgesamt 30 Punkte, Bautista nur 22. Der Rückstand des Spaniers beträgt nach sieben von zwölf Events 15 Zähler.

© Gold & Goose Wilkommen zurück, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Nicolò Bulega & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea & Scott Redding © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Jonathan Rea & Xavier Vierge © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose 2. Rennen - Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu & Sam Lowes Zurück Weiter

Von Startplatz 10 kommend zeigte Bautista am Sonntagmittag einen starken Sprint und brauste bis auf Platz 4 nach vorne. Vom vierten Startplatz im zweiten Hauptrennen wurde er Dritter. Ein paar Kurven mehr und er hätte Aruba-Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega noch geschnappt. Die Minen in der Ducati-Box waren wie versteinert, als Bautista in den letzten beiden Kurven zu Bulega auflief.

«Zwei Runden vor Schluss machte ich in Foggy Esses einen Fehler», schilderte der Spanier SPEEDWEEK.com. «Ich wollte in der letzten Runde nahe an Nico dran sein, bremste zu hart, musste einen weiteren Weg nehmen und verlor drei Zehntelsekunden. Die fehlten mir in der letzten Runde in der vorletzten Kurve… Ich bin trotzdem glücklich. Ich wurde Dritter, lag aber nicht 10 sec zurück, sondern war direkt am Zweiten dran. Für mich ist der Rückstand wichtiger als die Position.»

Die letzten beiden Kurven erlebte Bautista anders als die Zuschauer. «Von außen sieht es immer unterschiedlich aus», grinste der Evergreen. «Die letzte Kurve ist tückisch, am Bremspunkt siehst du sie nicht richtig. Nico wusste, dass ich da bin, also machte er mir die Türe zu. Es wäre ein dummes Manöver gewesen, wenn ich einfach innen reingehalten hätte. Ich wartete darauf, dass er eine etwas weitere Linie wählen muss und ich seine kreuzen kann, aber er bremste gut. Mit meiner Leistung bin ich zufrieden, mit den Ergebnissen nicht.»

Bautista bekam von Ducati Anfang Juni mitgeteilt, dass er 2026 nicht mehr für das Aruba-Team fahren wird. Unter solchen Voraussetzungen wäre es vom Hersteller aus Bologna vermessen zu erwarten, dass er Bulega im Titelfight gegen BMW-Star Toprak Razgatlioglu unterstützt. Zumal Alvaro gegen Petrucci und Andrea Locatelli seinen eigenen Kampf um WM-Rang 3 hat.

«Ich habe Gründe ihm zu helfen, und andere, es nicht zu tun», grinste der dreifache Weltmeister verschmitzt. «Mal sehen, ob ich mich in den kommenden zwei Wochen dafür entscheide ihm zu helfen, wer weiß das schon? Ich muss meine Rennen so weit vorne wie möglich beenden.»