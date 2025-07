BMW in Donington: Hattrick und harte Rückschläge

Während Weltmeister Toprak Razgatlioglu BMW in Donington mit einem historischen Triumph an die Spitze der Superbike-WM führte, erlebte Teamkollege Michael van der Mark ein Wochenende zum Vergessen.

Ein Wochenende voller Emotionen für das BMW-Werksteam: Weltmeister Toprak Razgatlioglu glänzte beim Rennwochenende der Superbike-WM in Donington Park mit einer makellosen Vorstellung und bescherte dem Team nicht nur drei Siege, sondern auch die Führung in der Fahrerwertung. Doch während der Türke mit der BMW M1000RR zur Höchstform auflief, hatte Teamkollege Michael van der Mark großes Pech und musste sich mit einem 13. Platz und zwei Ausfällen begnügen.

Razgatlioglu sicherte sich am Samstag die Pole-Position und ließ am Nachmittag einen souveränen Sieg im ersten Rennen folgen. Auch der Sonntag verlief perfekt: Razgatlioglus Sieg im Sprintrennen war gleichzeitig das 100. Podium für BMW in der Superbike-WM. Mit dem Triumph im zweiten Hauptrennen übernahm er schließlich auch zum ersten Mal in diesem Jahr die WM-Führung.

Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport, zeigte sich begeistert vom Auftritt seines Topfahrers: «Es war ein unglaubliches Wochenende für uns, das uns in der Weltmeisterschaft wieder in Führung gebracht hat, dahin, wo wir hingehören. Ich denke, dass uns Anfang des Jahres in Australien schon viele abgeschrieben haben. Ich bin wahnsinnig stolz auf das Team, auf die Ingenieure zu Hause, auf das Testteam, auf alle Mechaniker, und alle anderen, die sich unermüdlich einbringen.»

Besonders hob Blusch die mentale Stärke Razgatlioglus hervor: «Toprak hat einen unglaublichen Job gemacht. Er ist wieder zurück in seinem Flow und man spürt seine mentale Stärke. Ihn kann nichts erschüttern.»

Doch das Wochenende war nicht nur von Euphorie geprägt. Michael van der Mark hatte bereits im dritten freien Training am Samstagmorgen großes Pech, als er auf ausgelaufenem Öl eines anderen Motorrads stürzte. Die daraus resultierenden technischen Probleme zogen sich durch das gesamte Event. Im ersten Rennen reichte es immerhin zu Platz 13 – im zweiten musste der Niederländer aufgeben.

Blusch betonte, wie sehr das Team auch hinter dem zweiten Fahrer steht: «Leider hat Mickey hier ein unglaublich schwieriges Wochenende erlebt, und wir alle gemeinsam werden alles geben, um auch ihn wieder nach vorne zu bringen.»

Auch Christian Gonschor, Technischer Direktor BMW Motorrad Motorsport, sprach von einem arbeitsintensiven Wochenende, bei dem sich die Mühe aber gelohnt habe: «Wir haben in den Trainings sehr intensiv gearbeitet, um das Bike bei diesen Bedingungen und Grip-Verhältnissen zu verstehen. Das hat hervorragend funktioniert, die BMW M1000RR war perfekt.»

Zur Situation van der Marks sagte Gonschor: «Mickeys Wochenende war leider durch seinen unverschuldeten Sturz in FP3, auf der Strecke lag nach einem Motorschaden eines anderen Fahrers Öl, massiv beeinträchtigt. Wir entschuldigen uns bei ihm und sind sicher, dass er in Ungarn wieder angreifen kann.»

Van der Mark selbst zeigte sich kämpferisch und fokussiert auf das nächste Rennwochenende: «Das war ein wirklich hartes Wochenende. Es schien, als wäre das ganze Wochenende das Pech auf unserer Seite gewesen. Jetzt werden wir uns sammeln und dann nach Ungarn reisen. Eine neue Strecke für alle – und ich bin sicher, dass wir dort das Blatt wieder wenden können.»

Während Razgatlioglu nach Donington mit 345 Punkten WM-Leader ist, hat Van der Mark nur magere 65 Zähler auf seinem Konto. Damit ist der vom Pech geplagte Niederländer momentan nur 15. der Fahrerwertung. Bei den Herstellern kam BMW (347 Punkte) in Donington näher an Ducati (376 Punkte) heran und kann sich somit noch Hoffnungen auf den Herstellertitel machen.