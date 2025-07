Zu langsam: Honda «feiert» Platz 10 in Donington Park

Für das Honda-Werksteam brachte das Event der Superbike-WM in Donington Park am vergangenen Wochenende kaum etwas Zählbares. Dennoch freute sich Iker Lecuona am Ende über Platz 10 – 21 Sekunden hinter der Spitze.

Seit Jahren tritt Honda in der Superbike-WM auf der Stelle. An Siege und Podestplätze ist bei weitem nicht zu denken, obwohl Xavi Vierge und Iker Lecuona 2025 sogar schon fünfte Plätz erreichten und in der WM-Gesamtwertung in den Top-8 zu finden sind. In Donington erlebte das ehemalige GP-Duo einen weiteren Albtraum. Ein zehnter Platz von Iker Lecuona am Sonntag brachte Grund zur Freude, der Frust war aber ebenso vorhanden.

«Das Wochenende war schwarz und weiß für uns», berichtete Lecuona nach dem Wochenende in England. «Am Samstag hatten wir ein elektrisches Problem am Bike. Wir dachten, dass wir es behoben hätten und alles verlief gut im Warm-up. Aber im Superpole-Rennen kam das Problem zurück. Das war wirklich nicht ideal, weil wir wichtige Rennrunden verpasst haben und keine Reifen-Daten sammelten. Ich war wirklich frustriert, weil ich mich auch auf dem Bike nicht gut gefühlt habe.»

Der Honda-Werksfahrer, der nun mit 90 Punkten auf Platz 8 der Meisterschaft liegt, fand am Sonntag noch einen versöhnlichen Abschluss. «Im zweiten Rennen habe ich ab der ersten Runde eine wirkliche Verbesserung gespürt und das Bike fühlte sich gut an. Wir hatten viel mehr Grip, als je zuvor an diesem Wochenende», lautete die motivierende Aussage des Spaniers. «Selbst im Qualifying war es weniger. Die Reifenwahl war die richtige. Natürlich ist in so einem engen Feld von einem hinteren Startplatz nicht mehr viel möglich, aber ich habe viele Überholmanöver gezeigt und hatte eine starke Pace. Zumindest konnte ich am Nachmittag kämpfen und ich habe das Rennen genossen und mit einem nicht so schlechten zehnten Platz beendet.»

Vierge, der am Samstag als einziger Honda-Pilot das Ziel erreichte (Platz 11), kam auch am Sonntag nicht in den Genuss einen Top-10-Platzes. «Ich bin wirklich frustriert von den Rennen und dem ganzen Wochenende. Ich wusste, es wird eine schwere Nummer, aber natürlich hofft man, dass es etwas besser läuft. Wir haben gut gearbeitet und sind mit den Rundenzeiten näher dran, als in den vorigen Jahren. Aber leider haben sich alle anderen auch verbessert», erklärte der 28-Jährige. «Wieder hatte ich mit dem Grip am Hinterrad zu kämpfen, gleich von Beginn an. Es machte die Dinge für uns komplizierter. Ich musste mich von hinten durchkämpfen und immer, wenn ich jemanden überholt hatte, kamen sie in der nächsten Beschleunigungsphase wieder vorbei an mir.»

«Ich kam nicht wirklich voran und musste ständig kämpfen. Dabei habe ich den Anschluss an die Gruppe vor mir verloren», so der Honda-Werksfahrer, der wie Lecuona, in dieser Saison 90 WM-Zähler gesammelt hat. «Es ist frustrierend, weil ich mich tatsächlich gut auf dem Bike gefühlt habe – besonders beim Bremsen und im Kurveneingang. Uns fehlt es beim Beschleunigen, was es wirklich schwierig macht, so zu fahren, wie ich es möchte. Das Potenzial ist da, aber wir können es nicht zeigen. Das Team arbeitet wirklich hart, um die Probleme zu beheben oder zu minimieren, das motiviert mich.»