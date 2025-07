Balaton: Die einzige Wildcard kommt aus Kolumbien

Beim Debüt der Superbike-WM 2025 auf dem Balaton Park Circuit sind neben der Top-Kategorie auch Supersport-WM und WorldWCR am Start. Wildcard-Piloten aus Ungarn gibt es nicht, dafür aber aus Kolumbien.

Die Zeichen zur Rückkehr der Superbike-WM nach Ungarn nach 35 Jahren stehen auf grün. Denn die berechtigte Kritik am teilweise brüchigen Asphalt sollte sich nach den durchgeführten Reparaturmaßnahmen erledigt haben, dazu sind alle Stammfahrer einsatzbereit – lediglich der in Donington Park gestürzte Alex Lowes (Bimota) muss sich am Donnerstag die Freigabe von den Rennärzten einholen, was als selbstverständlich gilt.

Etwas anders sieht es in der Supersport-Kategorie aus. Das unfreiwillige Wechselspiel beim Ducati-Team EAB Racing setzt sich auf dem Balaton Park Circuit. Statt des verletzten Harrison Voight wird der aus der IDM bekannte Daniel Blin das verwaiste V2-Motorrad pilotieren. Wie Lowes hoffen Yuki Okamoto (Yamaha) und Niki Tuuli (QJ Motor) auf Freigabe.

Alle Teilnehmerinnen der Frauen-Weltmeisterschaft sind putzmunter, doch mit Sarah Varon bringt Pons Italika eine dritte Pilotin an den Start – die 22-Jährige ist somit die einzige Wildcard-Pilotin in Ungarn. Bekannt ist die Kolumbianerin Sara Varon aus dem vergangenen Jahr. Wegen einer Hüftverletzung nach Sturz beim vorgelagerten Cremona-Test verpasste Varon die ersten beiden Events und stieg in Portimão in die Saison ein. Sie erreichte jedoch in keinem ihrer acht Rennen die Punkteränge.