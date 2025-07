Honda in Sorge vor Ungarn: Chance oder Risiko?

Auch im sechsten Jahr mit der CBR1000RR-R kämpft Honda in der Superbike-WM um den Anschluss an die Top 5. Dass man auf dem Balaton Park Circuit in dieser Region mitfahren kann, erscheint wenig wahrscheinlich.

Die Aussagen der Honda-Piloten nach dem Track-Day Ende Juni auf dem Balaton Park Circuit sprühten nicht vor Begeisterung für die neue Superbike-Piste. Man kann davon ausgehen: Das liegt nicht nur an der Rennstrecke an sich, sondern auch an den Erfolgsaussichten, die sich Xavi Vierge und Iker Lecuona ausrechnen.

«Wir haben dort ein paar Runden mit einer Serien-Fireblade gedreht. Das wird auf jeden Fall hilfreich sein, denn so hatten wir die Möglichkeit, das Layout zu sehen und eine Vorstellung zu bekommen, was uns erwartet», sagte Vierge diplomatisch. «Wenn eine Strecke neu ist, ist sie immer eine Herausforderung und eine Chance. Wir werden versuchen, den Schwerpunkt auf Letzteres zu legen, unser Bestes zu geben und ein gutes Wochenende zu absolvieren.»

Vierge und Lecuona belegen in der Gesamtwertung mit identischen 90 Punkten die Ränge 7 und 8. Über vereinzelte fünfte Plätze kamen sie in der Superbike-WM 2025 nicht hinaus – am Rennwochenende in Ungarn werden solche Ergebnisse schwierig.

«Wir kommen nach einer herausfordernden Runde in Großbritannien nach Balaton und uns erwartet ein weiteres hartes Rennen, wenn auch aus anderen Gründen», befürchtet Lecuona. «Wir haben dort einen kurzen Test mit der Serien-CBR absolviert, und ich habe das Gefühl, dass die Anpassung des Superbikes an dieses Layout eine Herausforderung sein wird. Abgesehen davon wird es für alle gleich sein, also werden wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Was wir jedenfalls aus Donington mitgenommen haben, ist, dass wir das Beste aus unserem aktuellen Set-up herausholen können, egal bei welchen Bedingungen. Diese Einstellung müssen wir auch in Ungarn beibehalten – denn zugegebenermaßen, mag ich die Strecke nicht wirklich.»