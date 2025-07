Alvaro Bautista (6.): Setup-Chaos hat ein Ende

Ex-Weltmeister Alvaro Bautista gibt die Suche nach einer besseren Abstimmung für seine Ducati auf. Bei der Superbike-WM in Ungarn fuhr Bautista am Freitag konstante Runden und verzichtete auf eine Zeitenjagd.

Der erste Tag der Superbike-WM im Balaton Park ging für Alvaro Bautista mit der sechstschnellsten Zeit zu Ende. Besonders aussagekräftig war die Reihenfolge laut Bautista ohnehin nicht, denn im Gegensatz zu einigen anderen Fahrern verzichtete der Ducati-Werkspilot auf einen frischen Reifensatz.

«Es war ein merkwürdiger Tag. Wir fuhren auf einer neuen Strecke. Deshalb suchten wir nach Referenzpunkten. Vom Morgen zum Nachmittag änderten einige ihre Abstimmungen und Übersetzungen. Ich denke nicht, dass dieser Freitag so aussagekräftig war wie andere Freitage», lautete Bautistas Urteil. «Ich arbeitete heute fast ausschließlich mit dem gleichen Reifensatz. Ich beschäftigte mich mit meinem Gefühl für das Motorrad und dem Renntempo. Der Fokus lag ganz klar auf dem Rennen.»

«Einige Fahrer verwendeten frische Reifen, andere blieben mit den gebrauchten Reifen draußen. Es ist schwierig, ein klares Fazit zu ziehen. Klar ist aber, dass sich Toprak auf einem guten Niveau befindet, Nicolo aber auch. Ich erwarte, dass beide um die Siege kämpfen werden», analysierte Bautista den Freitag.

Vom puren Speed ist Razgatlioglu vorn, auch wenn er in der Schlussphase des FP2 die Spitzenposition verlor. Wird Razgatlioglu mühelos zu drei Laufsiegen fahren? «Rennen sind Rennen, bis zur karierten Flagge ist alles möglich. Aber im Moment verfügt er über ein sehr hohes Renntempo», erkannte auch Bautista.

«Ich habe ihn aber nicht als Referenz genutzt, sondern mich darauf konzentriert, ein Gefühl für das Motorrad aufzubauen. Ich habe versucht, das Motorrad so gut es geht zu fahren und am Feintuning zu arbeiten. Ich denke, wir haben jetzt das bestmögliche Setup für diese neue Regel gefunden. Jedes Mal, wenn wir etwas ändern, wird es schlechter. Ich konzentriere mich jetzt auf mich und auf das Feintuning der Maschine», schilderte Bautista, der seit der Einführung des kombinierten Mindestgewichts im Vorjahr nach Optimierungen bei der Abstimmung gesucht hat und diese Suche jetzt aufgibt.

Vom Renntempo her wirkt Bautista konkurrenzfähig. Ist er einer der Fahrer, die in Ungarn um den Sieg kämpfen können? «Schwierig, weil ich nicht die gleichen Voraussetzungen habe. Ich denke, dass ich stärker sein könnte, wenn ich die gleichen Voraussetzungen wie die anderen Fahrer hätte», spielte er erneut den Nachteil beim Gewicht an und verwies auf die etwa 6 kg Zusatzgewicht.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende am Balaton © Gold & Goose Pitlane © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Tarran Mackenzie © Gold & Goose Ryan Vickers © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Danilo Petrucci Zurück Weiter