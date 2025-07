Toprak lässt sich nicht blenden: Ducati wird zulegen

Aufgrund einer anderen Strategie beendete Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) den Trainings-Freitag in Ungarn als Zweiter. Der Türke hofft, dass er mehr Fahrer als Nicolo Bulega als Gegner hat.

Im FP1 am Freitagvormittag fuhr Toprak Razgatlioglu zeitweise eine Dreiviertelsekunde schneller als der Zweite; als die 45 Minuten vorüber waren, hatte er 0,404 sec Vorsprung auf Ducati-Privatier Sam Lowes aus dem Team Elf Marc VDS.



Im FP2 am Nachmittag konnte sich der Türke nicht steigern, weil er sich auf einen Long-run mit seiner BMW M1000RR konzentrierte. Sam Lowes konnte ihn mit einer erneut starken Trainingsleistung übertrumpfen und schloss den Tag mit 1:39,528 min als Schnellster ab.

Toprak klagte über Probleme mit dem Bremshebel, «in meiner Rennsimulation hat mir das drei oder vier Runden zerstört», hielt er fest. Brembo hat sich dem Thema angenommen, der Bremshebel hatte ein Eigenleben entwickelt.



Zur neuen Rennstrecke am Plattensee sagte der zweifache Champion: «Ich genieße sie sehr, es gibt viele langsame Kurven und Schikanen und harte Bremspunkte. Der Tag war positiv für mich, nur der Schluss mit den Bremsproblemen nicht.»

Im Gegensatz zu vielen Trainings und Rennen in diesem Jahr sahen wir auf dem Balaton Park Circuit am Freitag nicht nur Toprak und Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega konkurrenzfähig, die diese Saison dominieren.



«Sam Lowes sieht sehr schnell und stark aus», attestierte Razgatlioglu. «Es ist gut für die Meisterschaft, wenn verschiedene Fahrer an der Spitze sind. Und auch gut für mich, wenn ich mal mit anderen als nur Bulega kämpfe.»

Der WM-Zweite Bulega, er liegt vor den Rennen in Ungarn vier Punkte hinter Toprak, wurde mit über einer Sekunde Rückstand lediglich Achter, doch davon lässt sich Razgatlioglu nicht blenden: «Er wird sich mit jeder Session verbessern, Platz 8 ist nicht so schlecht, das war ja kein Rennen. Ducati wird am Samstag zulegen. Ich freue mich, wenn viele Fahrer stark sind und wir alle miteinander kämpfen und nicht nur zwei. In den vielen Schikanen ist es leicht zu überholen, das wird gut.»