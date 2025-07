BMW im Freudentaumel: «Historisch, gigantisch»

Dass Toprak Razgatlioglu auf dem Balaton Park Circuit derart dominieren würde, war nicht selbstverständlich. Das Triple des Türken bei der Superbike-Rückkehr nach Ungarn wird von BMW gebührend gefeiert.

Zuerst die Pole-Position, dann Siege in allen drei Superbike-Rennen: Toprak Razgatlioglu lieferte auf dem Balaton Park Circuit ein wahrhaft perfektes Wochenende ab und bewies einmal mehr seinen unschätzbaren Wert für BMW.

Es waren die Saisonsiege 13, 14 und 15 des Türken und das dritte Triple in Serie. Seit Cremona münzte der BMW-Star einen 34-Punkte-Rückstand auf Nicolò Bulega (Ducati) in einen 26-Punkte-Vorsprung um – beeindruckend!



«Es war ein wahrhaft historisches Wochenende für BMW Motorrad Motorsport», fasste BMW-Manager Sven Blusch zusammen. «Bei der Premiere auf dem neuen Balaton Park Circuit mit Toprak den Sieg im 1000. WorldSBK-Rennen feiern zu dürfen, erneut ein Triple zu holen und die Meisterschaftsführung weiter auszubauen – das ist für uns einfach gigantisch. Ein großer Dank an das gesamte Team vor Ort, an die Mannschaft zu Hause in München und Berlin, aber auch an alle BMW-Mitarbeiter und Fans, die uns die Daumen gedrückt haben. Wir sind auf Kurs und freuen uns jetzt schon auf Magny-Cours.»

Übrigens: Razgatlioglu hat auch das 800. (mit Kawasaki) und das 900. (mit Yamaha) Rennen der Superbike-WM gewonnen!

Ebenso erstaunlich: Fast im Alleingang brachte Razgatlioglu BMW näher an die Führung in der Herstellerwertung.



«Die Strecke kommt Toprak entgegen, es gibt viel Stop and Go. Das ist seine Stärke und auch die des Bikes. Sein Können und die Stärke unserer M1000RR in der Brems- und der Beschleunigungsphase: Diese wunderbare Kombination konnten wir perfekt ausspielen», erklärte Chris Gonschor, Technischer Direktor BMW Motorrad Motorsport, den Erfolg. «Wir haben das nächste Triple gefeiert, und die Weltmeisterschaft ist weiter eng umkämpft. Wichtig ist auch, dass wir in der Hersteller-WM einen großen Sprung nach vorn gemacht und nur noch 16 Punkte Rückstand haben.»