Statt Lecuona: Xavi Vierge für Honda beim Suzuka 8h

Es war zu erwarten, dass Honda für das bevorstehende Acht-Stunden-Rennen in Suzuka auf Xavi Vierge als Ersatz für den verletzten Iker Lecuona zurückgreifen würde. Der Katalane kennt den prestigeträchtigen Event gut.

Mit MotoGP-Ass Johann Zarco, HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima und Superbike-Pilot Iker Lecuona hatte Honda ein starkes Trio für sein Werksteam beim diesjährigen Acht-Stunden-Rennen in Suzuka nominiert – wenige Tage vor dem prestigeträchtigen Event erfährt diese Aufstellung eine Änderung.

Denn am Samstag, im ersten Superbike-Lauf auf dem Balaton Park Circuit, wurde Lecuona in einen Massenunfall verwickelt. Bei dem unverschuldeten Sturz brach sich der Spanier den linken Unterarm und fiel für das restliche Wochenende aus – und natürlich auch für das am kommenden Wochenende stattfindende Suzuka 8h.

Einen Ersatz musste die Honda Racing Corporation nicht lange suchen und schickt stattdessen ihren zweiten Superbike-Werkspiloten, Xavier Vierge, nach Japan. Der 28-Jährige nahm zwar nicht an den bisherigen Testfahrten teil, war aber bereits 2023 im Aufgebot der siegreichen HRC-Werksmannschaft, damals zusammen mit Takumi Takahashi und Tetsuta Nagashima.

«Die Teilnahme am Suzuka 8h war eine meiner besten Erfahrungen», sagte der Katalane. «Ich werde gerne und so oft wie möglich zurückkommen, um diese großartige Erfahrung erneut zu machen.»