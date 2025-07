Offiziell: Yamaha bestätigt dritten Werksfahrer

Stefano Manzi wird 2026 in der Superbike-WM an den Start gehen

Supersport-WM-Leader Stefano Manzi wird 2026 im GRT-Yamaha-Team in der Superbike-WM an den Start gehen. Das bestätigte der japanische Hersteller am 29. Juli. Somit sind bei Yamaha drei von vier Werksplätzen vergeben.

Was sich schon seit Längerem angedeutet hatte (SPEEDWEEK.com berichtete am 29. Juni), ist nun offiziell: Supersport-WM-Leader Stefano Manzi wird zur Saison 2026 in die Superbike-WM aufsteigen. Yamaha verkündete am 29. Juli, dass der Italiener im nächsten Jahr der Teamkollege von Remy Gardner im GRT-Team wird. Der Australier wiederum hat seinen Vertrag am 24. Juli bis Ende 2027 verlängert. Somit steht auch fest, dass der Schweizer Dominique Aegerter seinen Platz bei GRT verlieren wird.

Manzi, der 2025 seine dritte Saison mit Yamaha in der Supersport-WM bestreitet, wird im Rahmen eines neuen Zweijahresvertrags mit Yamaha Motor Europe den Schritt in die Königsklasse machen.

«Ich bin glücklich und stolz. Das ist ein Schritt, von dem man träumt, wenn man in den kleineren Klassen fährt – man will immer in der Spitzenklasse sein», sagte Manzi zu seinem nächstjährigen Aufstieg. «Ich freue mich, dieses Projekt mit Yamaha fortzusetzen, denn ich habe 2023 mit Yamaha angefangen und jedes Jahr haben wir hart gekämpft und einige großartige Ergebnisse mit Fortschritten in jeder Saison erzielt.»

Der 26-Jährige aus Rimini wurde in den Jahren 2023 und 2024 mit der Yamaha R6 zweimal Vizeweltmeister in der Supersport-Klasse. In dieser Saison führt er die Meisterschaft auf der neuen R9 an. Zuletzt konnte er seine Führung mit einem Doppelsieg in Ungarn auf 59 Punkte ausbauen. «In diesem Jahr haben wir mit der R9 ein neues Projekt gestartet, das sehr gut gelaufen ist. Es ist wirklich aufregend, meine Beziehung zu Yamaha mit einer weiteren neuen Herausforderung fortzusetzen», so Manzi.

Nächstes Jahr wird Manzi in der Superbike-WM mit der Yamaha R1 an den Start gehen. Am 28. Mai dieses Jahres hatte er in Misano die Möglichkeit, das 1000-ccm-Bike zu testen. Dabei hinterließ er einen sehr guten Eindruck. «Ich habe es genossen, in diesem Jahr mit dem Superbike zu fahren, und ich freue mich wirklich darauf, loszulegen, aber im Moment liegt mein Fokus darauf, bis zum Ende der Saison den besten Job für das Team Pata Yamaha Ten Kate Racing in der Supersport-WM zu machen.»

«Zunächst möchte ich Dominique Aegerter für seine harte Arbeit und sein Engagement danken, nicht nur in den letzten drei Saisons in der Superbike-WM, sondern auch schon davor. Er hat zwei Weltmeisterschaften mit Yamaha in der Supersport gewonnen, bevor er 2023 in die Superbike-WM aufstieg», fand Rennchef Niccolo Canepa zunächst anerkennende Worte für den 34-jährigen Aegerter. «Während unsere gemeinsame Reise in der Superbike-WM zu Ende geht, prüfen wir gemeinsam mit seinem Management die Möglichkeit, ihn auch in Zukunft in der Yamaha-Familie zu halten.»

Zum Aufstieg von Manzi meinte Canepa: «Jetzt ist es an der Zeit, einen weiteren potenziellen Supersport-Weltmeister in die Superbike-Klasse zu befördern, und wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Stefano Manzi im nächsten Jahr mit GRT Yamaha in die Superbike-WM wechseln wird. Er ist wieder ein Beispiel für Yamahas ‘Step-up-Philosophie’, die junge Talente in unseren Reihen fördert. Während seiner drei Jahre in der Supersport-WM mit Yamaha hat Stefano enorme Fortschritte gemacht und wir waren beeindruckt von seiner Herangehensweise, die ihn letztendlich in die Position gebracht hat, in der er sich jetzt befindet: Er führt die Supersport-Weltmeisterschaft mit 59 Punkten an. Er hat uns auch beeindruckt, als er beim jüngsten Misano-Test sein Debüt auf der R1 gab. Für uns war er daher eine natürliche Wahl für einen Superbike-Platz und hoffentlich wird er diesen Schritt als Weltmeister machen.»

Stefano Manzi begann seine internationale Motorradrennsport-Karriere im Red Bull Rookies Cup. Dort belegte er 2013 und 2014 jeweils den dritten Gesamtrang. Zwischen 2015 und 2021 fuhr er in den Klassen Moto3 und Moto2. Dort konnte er keine Glanzpunkte setzen. Im Jahr 2022 wechselte er in die Supersport-Weltmeisterschaft und belegte dort in seinem ersten Jahr auf der Triumph den sechsten Gesamtrang. 2023 wechselte er zu Yamaha.