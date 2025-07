Michael vd Mark will BMW zum Suzuka-Sieg verhelfen

Beim Superbike-Meeting auf dem Balaton Park Circuit wurde Michael van der Mark unter Wert geschlagen. Direkt von Ungarn flog der Niederländer zum Acht-Stunden-Rennen in Suzuka, wo BMW ein großes Ziel verfolgt.

Mit den Platzierungen 11, 15 und 16 war die Rückkehr der Superbike-WM nach Ungarn für Michael van der Mark kein erfreuliches Ereignis. Ursächlich für das verkorkste Rennwochenende des ROKiT-BMW-Piloten war jedoch die Superpole. Gerade als van der Mark mit dem weichen Qualifyer auf seiner schnellen Runde war, wurde die Session nach einem Sturz von Tito Rabat abgebrochen. Von Startplatz 19 sind in der umkämpften Superbike-WM Top-Platzierungen extrem schwierig zu erreichen.

«Ich habe mich sehr auf die Rennen in Ungarn gefreut, denn es ist immer spannend, Neuland zu betreten, und es macht Spaß, neue Rennstrecken kennenzulernen», begann der BMW-Pilot. «Das erste Rennen verlief ziemlich solide, was mich zuversichtlich für den Sonntag stimmte. Leider machte das unvorhersehbare Wetter im Superpole-Race die Reifenwahl zu einem echten Glücksspiel. Wir entschieden uns für Intermediates, mussten aber während des Rennens feststellen, dass alle damit zu kämpfen hatten. Im zweiten Rennen hatte ich leider einen kleinen Sturz, der mich ans Ende des Feldes zurückwarf.»

Bekanntlich ersetzt Michael van der Mark beim bevorstehenden Suzuka 8h EWC-Stammfahrer Sylvain Guintoli. «Er ist bedauerlicherweise nicht verfügbar, ansonsten wäre es keine schöne Geste gewesen, einen anderen Fahrer wegen mir auszusortieren. Ich verfüge über Suzuka-Erfahrung und springe sehr gerne ein. Für Sylvain tut es mir leid, dass er nicht dabei sein kann», versicherte der BMW-Pilot.

Für den Supersport-Weltmeister von 2014 mit indonesischen Wurzeln (seine Großmutter mütterlicherseits stammt aus dem südostasiatischen Inselstaat) übt der prestigeträchtige Event eine große Faszination aus. «Ich liebe dieses Rennen! Ich war siebenmal in Suzuka, viermal konnte ich helfen, den Sieg einzufahren. Wir haben ein starkes Team und ein starkes Paket. Es wäre fantastisch, dort einen weiteren Sieg zu erreichen, oder zumindest einen Podestplatz», gab van der Mark als Ziel heraus. «Die Motorräder unterscheiden sich deutlich, gerade weil die Sitzposition für drei Fahrer funktionieren muss. Am Ende ist es aber ein Motorrad und man gewöhnt sich nach ein paar Runden daran. Ich werde mein Bestes geben, um BMW Motorrad Motorsport und dem Endurance-Team zu helfen, ihr großes Ziel zu erreichen: Nämlich als erster europäischer Hersteller die acht Stunden von Suzuka zu gewinnen.»

Das Suzuka 8h hat für die japanischen Hersteller einen hohen Stellenwert, die in speziellen Teams ihre besten Piloten aus MotoGP und Superbike-WM in das prestigeträchtige Event schicken. Erfolgreichster Hersteller ist Honda, ein europäischer Hersteller konnte sich bisher nicht in die Siegerstatistik eintragen.