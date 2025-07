Aegerter (8.): «Nicht das, was ich mir erhofft hatte»

Dominique Aegerter (Yamaha) war mit den Rängen 11 und 8 am Sonntag auf dem Balaton Park Circuit nicht ganz zufrieden. Die Superbike-Rennen auf der ungarischen Strecke am Plattensee hat er dennoch genossen.

Nach seinen guten Leistungen in Donington Park, wo Dominique Aegerter in den Hauptrennen die Ränge 7 und 8 einfuhr, wollte der Schweizer auch auf dem Balaton Park Circuit gute Ergebnisse erzielen. Dieses Vorhaben gelang ihm nur bedingt. Am Samstag belegte er in Lauf 1 den 12. Platz, womit er immerhin zweitbester Yamaha-Pilot war. Am Sonntag erreichte er im Sprint und im zweiten Hauptrennen die Ränge 11 und 8.

«Im Superpole-Race waren wir sehr konkurrenzfähig. Leider musste ich einem Fahrer ausweichen, der direkt vor mir per Highsider gestürzt war. Für mich endete die Situation mit einem Ausflug ins Kiesbett, was mich einen Platz unter den ersten Neun gekostet hat. Das wäre nicht nur mein Ziel, sondern auch möglich gewesen. Aber meine Rundenzeiten waren gut, das war positiv», so das Resümee von Aegerter zu seinem Sprint.

Der Top-10-Platz am Sonntagnachmittag bescherte Aegerter einen versöhnlichen Abschluss vor der Sommerpause. Er startete aus der fünften Reihe und hatte im Rennen eine starke Pace. Die Ziellinie überquerte der 34-Jährige als Neunter. Aufgrund einer nachträglichen Zeitstrafe gegen Bimota-Fahrer Axel Bassani ging es für ihn noch einen Platz nach vorne.

«Am Nachmittag musste ich das Rennen erneut vom 13. Platz aus starten, was nicht gerade ideal war. Wie wir alle wissen, ist es keine leichte Aufgabe, wenn man im Mittelfeld startet. Aber das Rennen war unterhaltsam, ich hatte einige schöne Zweikämpfe und arbeitete mich bis auf den neunten Platz vor. Im Nachhinein wurde ich als Achter gewertet, weil Axel Bassani in einer Schikane kurz von der Strecke abgekommen war und dafür eine Zeitstrafe von drei Sekunden erhielt», erklärte Aegerter. Ganz zufrieden war er dennoch nicht: «Letztendlich haben wir ein paar Punkte geholt, aber die Ausbeute war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ich habe jedoch mit dem Paket, das ich habe, jederzeit mein Bestes gegeben.»

Zur Superbike-Premiere auf dem neuen Balaton Park Circuit meinte der Rohrbacher: «Es war schön, ein Rennwochenende hier in Ungarn zu haben. Ich finde, die Organisatoren haben mit der Strecke gute Arbeit geleistet, auch wenn einige Schikanen sehr eng sind. Dennoch ist es eine schöne Strecke, und es waren auch einige coole Fans hier. Am Ende hatten wir auch Glück mit dem Wetter. Ich habe es hier in Ungarn wirklich genossen, hoffentlich kommen wir nächstes Jahr wieder. Danke an das gesamte Team, an alle Sponsoren und Fans, und ich wünsche auch allen eine schöne und erholsame Sommerpause.»

Dominique Aegerter liegt derzeit mit 78 Punkten auf dem zwölften Platz in der Gesamtwertung. Die Superbike-WM wird am ersten Septemberwochenende mit dem Meeting in Magny-Cours, Frankreich, fortgesetzt.