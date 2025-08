Sylvain Guintoli trauert um seinen Sohn Luca

Die Motorsportwelt trauert mit Sylvain Guintoli, der den tragischen Verlust seines Sohnes Luca bekanntgegeben hat. Der Superbike-Weltmeister von 2014 erhielt von Kollegen, Teams und Fans zahlreiche Beileidsbekundungen.

BMW-Testfahrer und TNT-TV-MotoGP-Experte Sylvain Guintoli verkündete auf Social Media die traurige Nachricht vom Tod seines Sohnes Luca. Im Sommer 2024 wurde bei Luca Krebs diagnostiziert. Nun hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren.

«Mit tiefster Trauer geben wir bekannt, dass unser Sohn Luca nach einem Jahr Kampf gegen den Krebs verstorben ist. Unsere Familie ist am Boden zerstört. Luca hat so viel Freude und Liebe in unser Leben gebracht. Wir werden die Erinnerungen an ihn für immer in Ehren halten. Ruhe in Frieden, Luca», postete Sylvain Guintoli auf seinem Instagram-Account.

Die niederschmetternde Nachricht löste eine Welle der Anteilnahme von Rennfahrer-Kollegen, Teams und Fans aus. Es gab zahlreiche Beileidsbekundungen von namhaften Persönlichkeiten aus der Welt des Motorsports, darunter die MotoGP-Piloten Joan Mir, Miguel Oliveira oder Aleix Espargaro. Auch der sechsfache Superbike-Weltmeister Jonathan Rea drückte seine Anteilnahme aus.

Noch im Mai dieses Jahres luden das Team Marc VDS und Moto2-Pilot Jake Dixon den kleinen Luca mit Familie in Silverstone in die Box ein. Am Grand-Prix-Wochenende trug Dixon damals ein für Luca entworfenes Helm-Design. Der Helm wurde anschließend für einen guten Zweck versteigert. Der Erlös ging an die Wohltätigkeitsorganisationen «Young Lives vs Cancer» und «Wishes 4 Kids», die von der Familie Guintoli ausgewählt wurden.

Guintoli wurde 2014 mit Aprilia Superbike-Weltmeister. Er lebt mit seiner englischen Ehefrau Caroline in Nuneaton in der Nähe von Birmingham. Guintoli nahm sich seit dem August des letzten Jahres eine berufliche Auszeit, um sich um seinen kranken Sohn zu kümmern.