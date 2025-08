Privatvergnügen: Razgatlioglu auf der Nordschleife

Der zweifache Superbike-Weltmeister und BMW-Star Toprak Razgatlioglu hat auch eine große Leidenschaft für schnelle Autos. Am kommenden Wochenende dreht er ein paar Runden auf der Nordschleife.

Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft gastiert am kommenden Wochenende auf dem Grand-Prix-Kurs des Nürburgrings in der Eifel. Für Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu Grund genug, einen Abstecher nach Deutschland zu machen.



Dort wird er seinem Freund Ayhancan Güven einen Besuch abstatten, der für das Team Manthey EMA einen Porsche fährt und derzeit Achter der Gesamtwertung ist, überschaubare 26 Punkte hinter dem Ersten.

Zusammen mit Güven hat Razgatlioglu für Sponsor Red Bull ein spektakuläres Video im Karanlik Canyon in der Türkei gedreht. Im Volksmund wird er der «Dunkle Canyon» genannt, gehört zu den weltweit tiefsten und ist in der Motorsport-Community für seine gewaltigen Herausforderungen berüchtigt. Der Canyon ist ungefähr 25 Kilometer lang, fällt über einen Kilometer tief ab und verjüngt sich am Boden auf 10 bis 15 Meter Breite. Während Güven ein Rallye-Auto fuhr, trat Toprak mit einer Enduro-BMW F 900 GS an.

Razgatlioglu hat nicht nur eine Schwäche für Zweiräder jeder Art, er gilt auch als Autonarr und ist unter anderem Eigentümer eines getunten Audi R8 mit V10-Motor, Biturbo und 1200 PS.

Seinen Besuch auf der Nordschleife wird er nutzen, um im Rahmen von Touristenfahrten ein paar Runden in der grünen Hölle zu drehen. BMW stellt ihm dafür ein Auto zur Verfügung; der Ausflug ist reines Privatvergnügen und gehört zu keinem BMW-PR-Programm.

Die bis Anfang September dauernde Sommerpause, dann geht es in Magny-Cours in Frankreich weiter, wird Razgatlioglu nach eigener Aussage in erster Linie für Training nutzen. Am 25./26. August stehen in Aragon Testfahrten an. Nach acht von zwölf Events führt der 28-Jährige die Superbike-Weltmeisterschaft mit 407 Punkten an, Ducati-Ass Nicolo Bulega ist mit 381 Zählern Zweiter. Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) als Dritter hat bereits 174 Punkte Rückstand.